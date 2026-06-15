SCTV Music Awards 2026 Hadirkan Inovasi Baru dengan Kategori Musik Daerah

SCTV Music Awards 2026 akan menghadirkan beberapa inovasi baru pada tahun ini, termasuk penambahan dua kategori baru untuk mengapresiasi perkembangan musik berbahasa daerah di Indonesia.

SCTV Music Awards 2026, sebuah acara penghargaan musik yang diadakan oleh SCTV, akan menghadirkan beberapa inovasi baru pada tahun ini. Salah satu inovasi tersebut adalah penambahan dua kategori baru yang ditujukan untuk mengapresiasi perkembangan musik berbahasa daerah di Indonesia.

Dua kategori baru tersebut adalah Penyanyi/Duo/Grup Berbahasa Daerah Paling Ngetop dan Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop. Kehadiran kategori tersebut menjadi penanda semakin besarnya ruang bagi karya musik etnik dalam industri musik nasional sekaligus upaya pelestarian budaya melalui medium populer. Deputy Director Programming SCTV, Banardi Rachmad, mengatakan penambahan kategori tersebut didasari perkembangan tren musik daerah yang kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat.

SCTV Music Awards 2026 akan memberikan penghargaan dalam delapan kategori "Paling Ngetop" yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses voting. Pemungutan suara dibuka hingga 17 Juni 2026 melalui aplikasi VIDIO, media sosial Instagram, Facebook, X, serta layanan SMS. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan proses nominasi berbasis data industri musik yang terukur dari berbagai platform.

Delapan kategori penghargaan tahun ini meliputi Penyanyi Pria Paling Ngetop, Penyanyi Wanita Paling Ngetop, Duo/Grup Paling Ngetop, Kolaborasi Paling Ngetop, Penyanyi/Duo/Grup Berbahasa Daerah Paling Ngetop, Video Klip Paling Ngetop, Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop, serta Lagu Pop Paling Ngetop. Pada kategori Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop, lagu "Kicau Mania" yang tengah ramai di berbagai platform digital akan bersaing dengan "Ngapain Repot", "Orang Baru Lebe Gacar", "Pica Pica 2", dan "Tabola Bale".

Selain penghargaan, SCTV juga menyiapkan panggung hiburan yang menghadirkan sederet musisi populer seperti Rizky Febian, Ifan Seventeen, IDGITAF, Nadhif Basalamah, Barasuara, hingga Toton Caribo. Kemeriahan acara juga akan diperkuat oleh penampilan Ate dan Sastra Silalahi, serta para finalis Top 14 "The Icon Indonesia" yang dijanjikan membawa kejutan spesial di atas panggung.

Tak hanya itu, para pemain sinetron unggulan SCTV seperti "Asmara Gen Z", "Beri Cinta Waktu", "Istiqomah Cinta", dan "Jejak Duka Diandra" turut ambil bagian dengan membacakan nominasi sekaligus memeriahkan malam penghargaan. Sejumlah nama yang dijadwalkan hadir antara lain Aqeela Calista, Nicole Rossi, Raisa Marie, Arya Mohan, Harry Vaughan, Oliver Roberts, Yesaya Abraham, Jordy Riz, Munggaran, Julian Jacob, Yasmin Napper, Arbani Yasiz, dan Michelle Ziudith.

Acara akan dipandu oleh Raffi Ahmad, Ananda Omesh, dan Aqeela Calista serta disiarkan secara langsung pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 20.00 WIB dari Studio 6 EMTEK City. Dengan hadirnya kategori musik daerah, SCTV Music Awards 2026 tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi popularitas musisi, tetapi juga ruang apresiasi bagi keberagaman warna musik Indonesia yang terus berkembang





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