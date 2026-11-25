South China Sea Council menghadiri pertemuan NADI di Da Nang, Vietnam, untuk mendiskusikan penguatan otonomi strategis dan sentralitas ASEAN di tengah geopolitik global.

Pertemuan resmi telah diselenggarakan di Kota Da Nang, Vietnam, selama periode empat hari dari tanggal 24 hingga 27 November 2026. Acara internasional yang berfokus pada jaringan lembaga pertahanan ini dikenal dengan singkatan NADI atau Network of ASEAN Defence and Security Institutions. South China Sea Council sebagai lembaga kajian strategis berpartisipasi aktif dalam rangkaian dialog tersebut.

Forum Dialog Jalur Kedua untuk ASEAN

Denis L. Toruan, seorang Senior Analyst dari South China Sea Council, menyatakan bahwa diplomasi jalur kedua memiliki peran krusial dalam melengkapi diplomasi resmi antarpemerintah. Melalui ruang dialog nonformal yang disediakan oleh forum NADI, akademisi, peneliti, dan praktisi dapat bertukar perspektif secara mendalam. Kegiatan ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi alternatif kebijakan dan menghasilkan gagasan berbasis kajian.

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Hasil dari pertukaran pemikiran lintas negara ini kemudian berfungsi sebagai masukan yang berharga bagi proses perumusan kebijakan pemerintah. Denis L. Toruan menyampaikan pernyataannya pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 saat sesi diskusi berlangsung. Ia menekankan bahwa think tank memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan antara masyarakat luas dan kalangan pengambil keputusan di tingkat nasional.

Pentingnya Otonomi Strategis Kawasan

Dalam konteks lingkungan internasional yang semakin kompleks, penguatan otonomi strategis bagi negara-negara ASEAN menjadi hal yang tidak tergantikan. Denis L. Toruan menjelaskan bahwa otonomi strategis bukanlah upaya isolasionis untuk membatasi hubungan dengan kekuatan global. Konsep ini justru menekankan kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan kebebasan menentukan kebijakan luar negeri secara mandiri.

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Kemampuan ini memungkinkan ASEAN untuk memperluas pilihan kemitraan strategis tanpa terjebak dalam rivalitas antar kekuatan besar dunia. Sentralitas ASEAN perlu didukung oleh kemampuan nyata untuk membangun konsensus dan memperkuat ketahanan regional secara kolektif. South China Sea Council memandang bahwa pendekatan ini sangat vital di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata saat ini.

Dampak Nyata Terhadap Kebijakan Publik

Kontribusi utama dari diplomasi jalur kedua dalam konteks NADI adalah pembangunan rasa saling percaya atau trust-building antar negara kawasan. Forum ini berfungsi sebagai jembatan untuk memperluas wawasan publik terhadap isu-isu internasional yang kompleks dan sensitif. Proses pertukaran pemikiran yang independen ini memperkaya perspektif para pengambil keputusan dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun nontradisional.

South China Sea Council tetap berkomitmen untuk menyediakan analisis berbasis data yang objektif bagi para pemangku kepentingan. Partisipasi dalam pertemuan Da Nang ini membuktikan komitmen lembaga untuk terus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan regional. Langkah-langkah strategis yang dibahas diharapkan dapat memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi perubahan dinamika geopolitik global di masa mendatang.