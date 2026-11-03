Scott McTominay Kembali ke Timnas Skotlandia Pasca Operasi Jantung

Scott McTominay resmi dipanggil kembali ke skuad timnas Skotlandia setelah operasi jantung. Ia bergabung dengan Kieran Tierney dan Che Adams untuk laga Nations League melawan Makedonia Utara dan Swiss.

Kebahagiaan luar biasa menyelimuti dunia sepak bola Skotlandia seiring kembalinya Scott McTominay ke dalam skuad nasional. Bintang lini tengah berusia 29 tahun ini telah resmi dipanggil kembali oleh Federasi Sepak Bola Skotlandia untuk menghadapi jeda internasional pada bulan November ini. Kepulangannya terjadi hanya dua bulan setelah menjalani operasi jantung yang rumit, sebuah prosedur medis yang sempat mengancam masa depan kariernya di lapangan hijau. Keputusan untuk memasukkan namanya kembali ke daftar pemain menunjukkan kepercayaan penuh dari tim pelatih terhadap kondisi fisik McTominay yang telah pulih secara total.

Kemunculan Kembali Trio Pemain Skotlandia

Pengumuman resmi mengenai daftar skuad timnas Skotlandia untuk ajang UEFA Nations League dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Skotlandia pada hari Selasa. Dalam daftar tersebut, terlihat jelas adanya kembalinya trio pemain kunci yang telah dinanti oleh para pendukung dan manajemen tim. Selain Scott McTominay, nama-nama besar seperti bek Kieran Tierney dan penyerang Che Adams juga kembali dipanggil ke skuad senior. Kehadiran ketiga pemain ini menjadi penguatan signifikan bagi skuad Skotlandia yang sedang bersiap menghadapi dua laga krusial di putaran selanjutnya dari turnamen Eropa tersebut.

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Kehadiran McTominay, Tierney, dan Adams menandai pemulihan penuh bagi para pemain bintang tersebut. McTominay sebelumnya melakukan operasi jantung ringan pada September lalu yang menyebabkan absensinya pada periode jeda internasional sebelumnya. Ia kemudian mengumumkan pemulihan penuhnya dan kembali mengikuti kompetisi klub sebelum akhirnya dipanggil kembali oleh timnas. Sementara itu, Tierney dan Adams juga bergabung dengan daftar pemain yang pulih dari cedera, sehingga memperkuat kedalaman skuad dalam posisi bertahan maupun menyerang.

Perubahan Dinamika Skuad dan Panggilan Baru

Di sisi lain, ada beberapa perubahan penting dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga kali ini. Bek James Bainsreze mendapat panggilan spesial karena sedang dipinjamkan dari klub Yunani AEK Athena ke Rangers. Ia berpotensi melakukan debut internasional pertamanya bersama timnas senior Skotlandia dalam laga-laga mendatang. Keberadaan pemain baru ini menambah variasi pilihan bagi pelatih dalam menyusun strategi pertahanan tim di pertandingan yang akan datang.

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Sedangkan untuk pemain yang terlewatkan kali ini, bek Scott McKenna absen karena menghadapi masalah cedera punggung. Selain McKenna, nama-nama Lennon Miller, Josh Doig, Connor Barron, dan James Wilson juga dicoret dari daftar skuad final. Pemotongan nama-nama ini menegaskan fokus tim pelatih untuk membawa pemain-pemain dalam kondisi terbaik dan sudah terkonfirmasi kebugarannya untuk menghadapi persaingan ketat di turnamen tingkat benua ini.

Tantangan di Depan dan Posisi Klasemen Grup

Timnas Skotlandia saat ini menempati peringkat ketiga di Grup Dua UEFA Nations League dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan yang telah dimainkan. Perolehan poin ini menempatkan mereka tertinggal tiga poin dari Slovenia yang berada di posisi kedua, dan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen yaitu Swiss. Kondisi klasemen ini menuntut Skotlandia untuk tampil maksimal dan memenangkan kedua laga berikutnya agar tetap memiliki peluang untuk memperbaikí posisi di grup.

Jadwal laga yang dihadapi oleh Skotlandia cukup menantang. Tim ini dijadwalkan untuk menjamu Makedonia Utara di kandang mereka sendiri pada tanggal 13 November mendatang. Setelah laga tersebut, mereka akan segera bertolak tiga hari kemudian untuk menghadapi laga tandang yang dianggap sulit melawan Swiss. Dengan kembalinya McTominay dan trio lainnya, Skotlandia berharap dapat meraih hasil positif dalam dua laga penting ini untuk menjaga ambisi mereka di kompetisi.