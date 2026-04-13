Scoot Ekspansi Rute ke Belitung dan Pontianak Serta Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Scoot , maskapai penerbangan bertarif rendah (LCC) yang berbasis di Singapura, mengumumkan ekspansi signifikan dalam jaringan rutenya, termasuk pembukaan rute baru ke Belitung dan Pontianak , serta peningkatan frekuensi penerbangan ke berbagai destinasi populer. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat konektivitas di kawasan Asia Tenggara dan memenuhi permintaan perjalanan yang terus meningkat, terutama menjelang musim liburan sekolah pertengahan tahun. Keputusan ini mencerminkan komitmen Scoot untuk terus mengembangkan jangkauan layanan dan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi para pelanggan.

Pembukaan rute baru ke Belitung dan Pontianak menjadi bagian penting dari strategi ekspansi Scoot di Indonesia. Penerbangan ke Belitung dijadwalkan mulai beroperasi pada 3 Mei 2026 dengan frekuensi dua kali seminggu. Tarif sekali jalan untuk kelas ekonomi dimulai dari 99 dolar Singapura (setara Rp1,3 juta). Belitung, yang terletak di lepas pantai timur Sumatera, dikenal dengan pantai berpasir putihnya yang memukau, formasi batuan granit yang ikonik, serta gugusan pulau kecil yang menarik untuk dijelajahi. Pulau ini juga merupakan habitat bagi Tarsius, primata nokturnal yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Sementara itu, rute ke Pontianak akan dibuka pada 29 Juni 2026, dengan frekuensi tiga kali seminggu. Tarif sekali jalan untuk kelas ekonomi dimulai dari S$129 (setara Rp1,7 juta). Pontianak, sebagai ibu kota Kalimantan Barat, terletak tepat di garis khatulistiwa dan menawarkan Monumen Khatulistiwa yang unik. Kota ini juga terletak di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, serta memiliki kekayaan budaya dan kuliner yang menarik wisatawan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan memperkuat hubungan ekonomi antara Singapura dan kedua kota di Indonesia tersebut.

Selain pembukaan rute baru, Scoot juga secara signifikan meningkatkan frekuensi penerbangan ke berbagai destinasi. Peningkatan ini mencakup rute-rute populer baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara. Di Indonesia, frekuensi penerbangan ke Bali dan Jakarta akan meningkat dari 28 menjadi 35 kali per minggu mulai Juni 2026. Selain itu, layanan ke Labuan Bajo meningkat dari dua menjadi tiga kali per minggu, dan penerbangan ke Lombok melonjak dari empat menjadi 10 kali per minggu. Penerbangan ke Manado juga ditingkatkan, dari enam kali per minggu menjadi setiap hari. Di luar Asia Tenggara, frekuensi penerbangan ke Okinawa (Jepang), Changsha (Tiongkok), dan Vienna (Austria) juga mengalami peningkatan.

Chief Executive Officer Scoot, Leslie Thng, menyatakan bahwa penambahan rute dan peningkatan frekuensi ini merupakan bagian dari strategi maskapai untuk memperluas jangkauan dan memperkuat konektivitas jaringan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Scoot untuk terus berinvestasi dalam pengembangan jaringan dan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi pelanggannya, sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di berbagai destinasi. Sementara itu, Scoot juga mengumumkan penghentian sementara layanan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Penumpang yang terkena dampak diberikan opsi pengembalian dana penuh atau penjadwalan ulang.





