Scarlett Beauty Impact: Memberdayakan Perempuan Melalui Aksi Sosial Berkelanjutan

Inisiatif Scarlett Beauty Impact bersama Zaskia Adya Mecca dan Felicya Angelista berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui program-program berkelanjutan yang mencakup pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan penghargaan atas kontribusi positif di masyarakat. Program umrah menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi perempuan yang membawa perubahan.

Isu pemberdayaan perempuan terus menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam upaya membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Berbagai inisiatif sosial kini mulai diarahkan tidak hanya pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada upaya berkelanjutan yang mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan di masa depan.

Salah satu inisiatif yang menonjol dalam hal ini adalah Scarlett Beauty Impact, yang menggandeng tokoh publik seperti Zaskia Adya Mecca, yang sama-sama memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan perempuan. Keduanya terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang bertujuan memberikan akses lebih luas bagi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan keterampilan. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai program yang berada di bawah inisiatif Scarlett Beauty Impact dirancang untuk menjawab kebutuhan perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Fokus utama dari gerakan ini adalah membantu perempuan agar memiliki kesempatan untuk berkembang secara mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup. Upaya pemberdayaan ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan materiil, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Pemberdayaan yang sesungguhnya adalah ketika seorang perempuan merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri, membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya, serta berkontribusi secara positif bagi lingkungannya. Hal ini membutuhkan akses terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan yang memadai. Scarlett Beauty Impact memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan dan berupaya menyediakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pemberdayaan ini juga diwujudkan melalui kegiatan sosial yang memberikan penghargaan kepada individu yang memiliki dampak positif bagi lingkungannya. Salah satu contohnya adalah program umrah yang hingga tahun 2026 telah memasuki tahun kelima pelaksanaannya. Sejak pertama kali digelar pada 2022, ratusan penerima manfaat telah diberangkatkan, dengan mayoritas peserta berasal dari kalangan perempuan. Program tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan ibadah, tetapi juga bentuk apresiasi bagi perempuan yang dinilai mampu membawa perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, perempuan diharapkan semakin percaya diri dalam menjalankan peran sosial dan kemasyarakatan. Felicya Angelista, Co-Founder Scarlett, menegaskan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya perempuan. Ia menyampaikan, “Sejak awal berdiri, berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen ini kami wujudkan melalui berbagai program, termasuk program Ramadan yang menjadi agenda tahunan untuk terus hadir dan berbagi di bulan suci. Kami ingin berbagi sekaligus mengukuhkan peran Scarlett sebagai teman yang hadir menemani, tidak hanya dalam perawatan diri, tetapi juga melalui aksi berbagi dan kepedulian yang bermakna.” Untuk memperkuat dampak sosial yang dihasilkan, Zaskia Adya Mecca juga dilibatkan sebagai sosok yang aktif memberikan masukan serta terjun langsung dalam sejumlah kegiatan. Ia tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga membantu memastikan setiap program memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Menurut Zaskia, keberlanjutan program menjadi hal penting agar manfaat yang dirasakan tidak berhenti dalam jangka waktu singkat. Ia menekankan bahwa pemberdayaan sejati adalah investasi untuk masa depan. Program-program yang dirancang harus mampu memberikan solusi jangka panjang dan menciptakan perubahan yang transformatif. Keterlibatan Zaskia memberikan perspektif yang berharga dalam merancang program yang relevan dan berdampak bagi perempuan dari berbagai latar belakang. Kolaborasi antara Felicya Angelista dan Zaskia Adya Mecca ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan visi pemberdayaan perempuan. Lebih jauh, Scarlett Beauty Impact secara konsisten berusaha untuk menjangkau berbagai segmen perempuan, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja, hingga pelaku usaha mikro. Akses terhadap pelatihan kewirausahaan, modal usaha, dan jejaring bisnis menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, program-program yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pendidikan anak usia dini, dan dukungan psikososial juga terus dikembangkan untuk memastikan kesejahteraan perempuan secara holistik. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan kesempatan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung agar perempuan dapat meraih potensi penuh mereka. Ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan struktural dan budaya yang sering kali membatasi ruang gerak perempuan. Inisiatif seperti Scarlett Beauty Impact ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara sektor bisnis, tokoh publik, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Dengan fokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan yang mendalam, gerakan ini berupaya menciptakan generasi perempuan yang lebih kuat, mandiri, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Komitmen untuk terus berbagi dan peduli menjadi landasan kuat dalam setiap program yang dijalankan, menegaskan Scarlett sebagai mitra yang selalu hadir untuk perempuan Indonesia. Dampak jangka panjang dari upaya ini diharapkan tidak hanya terasa bagi para penerima manfaat langsung, tetapi juga dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua gender. Melalui program-program inovatif dan berkelanjutan, Scarlett Beauty Impact secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan impian perempuan untuk hidup lebih berkualitas dan berdaya





