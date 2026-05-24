Óscar García Mungkin Berhenti Sebagai Pelatih Ajax

Pelatih Ajax, Óscar García, merasa lega karena berhasil menutup musim dengan hasil positif. Namun, tampaknya kecil kemungkinan ia akan tetap menjabat sebagai pelatih Ajax.

Óscar García merasa lega karena berhasil menutup musim bersama Ajax dengan hasil positif. Tampaknya kecil kemungkinan pelatih asal Spanyol itu akan tetap menjabat sebagai pelatih Ajax .

Pada final babak play-off, akhirnya diperlukan adu penalti untuk mengalahkan Utrecht. Maarten Paes menjadi pahlawan besar dengan dua tendangan penalti yang berhasil dihalau, sementara semua tendangan penalti Ajax masuk ke gawang. García mengungkapkan bahwa para pemainnya telah berlatih adu penalti selama seminggu terakhir, meskipun ia sendiri sama sekali tidak setuju dengan hal itu.

"Selama latihan terakhir, para pemain berlatih adu penalti. Saya telah mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu berlatih hal itu, karena sejujurnya saya tidak percaya pada hal itu.

" "Itu tidak pernah sama," jelas García. "Tapi perasaan para pemainlah yang paling penting. Setiap pemain sepak bola profesional bisa gagal mengeksekusi penalti, setiap pemain sepak bola profesional bisa mencetak gol dari penalti.

" Ketika konferensi pers hampir berakhir, García tiba-tiba mengambil jeda sejenak. "Saya ingin mengatakan satu hal lagi; saya tidak tahu apakah ini akan menjadi konferensi pers terakhir saya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Saya harap kalian menikmati konferensi pers ini sama seperti saya.

" García tampaknya bahkan sangat mempertimbangkan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Ajax. Míchel, yang baru saja terdegradasi bersama Girona pada Sabtu lalu, masih berada di posisi terdepan untuk mulai bekerja di Johan Cruijff ArenA musim depan. Jordi Cruijff sangat terkesan dengannya. Selain itu, García bukan satu-satunya yang akan hengkang.

Wout Weghorst juga sepertinya baru saja mengumumkan kepergiannya di. Hal ini sesuai dengan gambaran yang baru-baru ini digambarkan oleh Algemeen Dagblad: menurut surat kabar tersebut, 17 (! ) pemain akan meninggalkan Ajax musim panas ini





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Óscar García Ajax Pelatih Sepak Bola Míchel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misbakhun: Kalau ada yang Mengatakan APBN Kita Bangkrut, Nggak MungkinKetua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, bantah isu Indonesia bangkrut. Ia sebut kekayaan sumber daya alam sebagai alasan kuat untuk optimisme ekonomi.

Read more »

Video: DPR RI: Negara Sekaya Indonesia Tidak Mungkin Akan BangkrutDPR RI: Negara Sekaya Indonesia Tidak Mungkin Akan Bangkrut

Read more »

Samsung mungkin pakai panel layar dari BOE untuk Galaxy S27Samsung dikabarkan mungkin memakai panel layar dari BOE untuk ponsel pintar unggulannya tahun depan yaitu seri Galaxy S27.Kabar dari rantai pasok menyebutkan ...

Read more »

Unetッチ vs Ajax: Pemain Ajax, comments on allard‌ `‌lindhut` `‌wasit` 's poor performanceFans and players of Ajax are expressing their disappointment and anger towards the questionable performance of the referee, Allard Lindhout, in their match against FC Utrecht.

Read more »