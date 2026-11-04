SBY Seru Prabowo Pulihkan Etika Politik di Tengah Kekhawatiran Kegelitaan Negara

Presiden keenam SBY mengkhawatikan praktik politik liar yang mengabaikan moral, mendesak Prabowo Subianto mengambil langkah tegas memulihkan adab bernegara demi ketenangan rakyat Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kondisi politik Indonesia saat ini. Pada Minggu tanggal 29 Maret 2026, mantan presiden tersebut mengkritik gaya berpolitik yang dinilai semakin tidak terkendali di tengah masyarakat.

SBY menekankan bahwa perpolitikan kini sering kali menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Ia menilai para pelaku politik saat ini cenderung mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalani tugas kenegaraan.

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Mendesak Pemulihan Etika Politik

Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan etika dan tata krama dalam berpolitik di negara Republik Indonesia yang tercinta.

Mantan presiden keenam ini menegaskan bahwa pemugaran moralitas politik merupakan panggilan sejarah yang harus segera ditindaklanjuti. Ia meyakini adanya amanah rakyat yang menuntut perubahan positif dalam kepemimpinan dan penyelenggaraan negara saat ini.

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SBY juga menyampaikan doanya agar Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Presiden Prabowo. Semoga pemimpin nasional tersebut mampu menjalankan misi mulia untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan beradab bagi seluruh warga negara.

Kekhawatiran Terhadap Ketenteraman Rakyat

Surya Yudhoyono mengungkapkan rasa takut bahwa kondisi politik yang liar ini dapat menciptakan ketakutan di kalangan rakyat. Ia khawatir warga negara akan merasa tidak tenteram dan gelisah untuk hidup di negeri mereka sendiri akibat dinamika politik yang tidak sehat.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY memandang perlunya stabilisasi kondisi nasional secara moral. Ia berharap agar semua pihak dapat kembali pada prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat manusia.

Dampak Jangka Panjang bagi Bangsa

Kondisi politik yang tidak beradab dapat berdampak buruk pada stabilitas keamanan dan kedaulatan negara dalam jangka panjang. SBY berharap agar pemerintah saat ini mampu segera meredam gejolak moral di kalangan elit politik yang sedang berlangsung.

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Pemulihan etika politik diharapkan dapat kembali memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat. Langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan utama untuk mengubah narasi politik yang selama ini dominan di media dan publik.

Visi Masa Depan Politik Indonesia

SBY menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan amanah jabatan sebagai pelayan bangsa. Presiden keenam ini menginginkan agar Indonesia mampu menjadi contoh negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Perubahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Dengan kembali pada etika berpolitik, Indonesia diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan global dengan lebih kokoh dan bermartabat di mata internasional.