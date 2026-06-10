SBY Puji Peningkatan Rupiah dan IHSG, Akui Pemerintah Prabowo Berhasil Atasi Tekanan Ekonomi

Dans article ini diterangkan bagaimana Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa syukurnya terhadap perbaikan ekonomi Indonesia dengan menguatnya Rupiah dan IHSG pada 9-10 Juni 2026. Ia mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki sumber daya untuk mengatasi tekanan ekonomi, serta menghighlight peran sinergi Bank Indonesia dan pemerintah dalam menghentikan pelemahan sistematis pasar.

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rasa syukurnya terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang menunjukkan perbaikan trong dua hari terakhir. Dalam unggahan di akun media X pribadinya pada Rabu, 10 Juni 2026, SBY menulis bahwa ada kabar baik untuk semua, yaitu Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) menguat secara signifikan pada tanggal 9-10 Juni 2026.

Ia mensalami kabar ini dan menyebutnya sebagai awal yang baik bagi negara. SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, kabar ini membuktikan bahwa pernyataannya pada Mei 2026 tahun lalu accurate bahwa pemerintah masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi kesulitan ekonomi, termasuk opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal.

SBY, mantan Kepala Staf Kepolisian Indonesia, menjelaskan bahwa pemerintah berhasil menghentikan pelemahan sistematis Rupiah dan IHSG yang terjadi sebelumnya dalam jumlah besar. Ia menilai kebijakan Bank Indonesia yang sinergi dengan pemerintah menjadi faktor positif untuk menghentikan penurunan. Asset nilai tukar dan pasar saham. SBY juga menyoroti interaksi antara faktor real economy seperti situasi fiskal, APBN, dan beban utang, dengan faktor psikologis dan persepsi pasar yang sebelumnya negatif.

Ia menegaskan bahwa tanpa tindakan yang tepat, pelemahan bisa menjadi tidak terkendali. Unggahan ini menonjolkan perspektif dari seorang mantan presiden terhadap kondisi ekonomi terkini dan recognizing upaya pemerintah saat ini. Topik meliputi ekonomi Indonesia, nilai tukar Rupiah, pasar saham, kebijakan moneter, dan persepsi pasar





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