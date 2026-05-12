Sayembara Berburu Rumah Angker: Organisasi Jepang Tawarkan Imbalan 50 Juta Rupiah di Indonesia

Fenomena unik terjadi saat organisasi asal Jepang mencari properti berhantu dengan sejarah kelam di Indonesia untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata uji nyali ekstrem dengan imbalan fantastis.

Dunia pariwisata saat ini mengalami perkembangan yang sangat beragam, bahkan merambah ke sektor yang tidak biasa seperti wisata horor atau uji nyali. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan munculnya sebuah tawaran menggiurkan dari organisasi asal Jepang yang sedang mencari properti rumah angker di berbagai wilayah Indonesia.

Bukan sekadar rasa penasaran, langkah ini merupakan bagian dari ekspansi bisnis yang cukup terencana untuk membawa konsep wisata ekstrem ke tanah air. Di Jepang, properti yang memiliki sejarah kelam, seperti lokasi terjadinya kecelakaan tragis, kasus pembunuhan, atau bunuh diri, dikenal dengan istilah Jiko Bukken.

Properti jenis ini biasanya memiliki nilai jual yang rendah di pasar properti umum, namun bagi segelintir pengusaha wisata mistis, lokasi seperti ini justru menjadi aset yang sangat berharga untuk menciptakan pengalaman teror yang otentik bagi para pengunjung. Tawaran imbalan yang diberikan tidak main-main, yakni mencapai 50 juta rupiah bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi akurat mengenai lokasi rumah yang memenuhi kriteria mereka.

Berdasarkan informasi yang beredar melalui akun X bernama ANNYAOBAKE, pihak penyelenggara menegaskan bahwa mereka tidak mencari sembarang bangunan tua yang terbengkalai. Banyak orang mungkin berpikir bahwa gedung kosong yang berdebu sudah cukup untuk dikategorikan sebagai rumah angker, namun standar yang ditetapkan oleh organisasi Jepang ini jauh lebih ketat. Mereka mencari lokasi yang memiliki aktivitas gaib tingkat tinggi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui berbagai saksi atau bukti fisik lainnya.

Segala bentuk gimik, rekayasa, atau setingan mistis buatan demi mendapatkan uang imbalan akan ditolak mentah-mentah karena hal tersebut akan merusak reputasi dan kualitas acara yang akan mereka selenggarakan. Selain aktivitas paranormal yang aktif, syarat utama lainnya adalah properti tersebut harus memiliki rekam jejak sejarah yang kelam. Kriteria yang dicari mencakup rumah yang pernah menjadi pusat sengketa keluarga yang berakhir tragis, lokasi terjadinya insiden berdarah, atau bangunan yang menyimpan rahasia kelam masa lalu yang membuat warga sekitar merasa terganggu.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa teror yang dirasakan oleh peserta event nantinya bukan sekadar imajinasi, melainkan energi negatif yang memang tertinggal di lokasi tersebut. Keberhasilan berbagai event serupa di Jepang telah menjadi tolak ukur utama, sehingga mereka ingin mereplikasi kesuksesan tersebut di Indonesia, mengingat negara kita dikenal memiliki kekayaan budaya mistis dan cerita rakyat yang sangat kental. Proses penentuan pemenang sayembara ini dilakukan dengan sangat teliti.

Jika ada pemberi informasi yang merekomendasikan sebuah properti dan rekomendasi tersebut dianggap potensial, tim ahli dari Jepang akan melakukan survei lapangan secara langsung. Mereka tidak akan langsung melakukan transaksi pembelian atau penyewaan sebelum benar-benar memastikan tingkat gangguan gaib di rumah tersebut nyata dan konsisten. Apabila properti tersebut akhirnya resmi dibeli atau dikelola oleh pihak mereka, maka uang imbalan sebesar 50 juta rupiah akan segera dicairkan kepada pemberi informasi.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana ketakutan dan hal-hal supranatural kini telah dikomodifikasi menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan, sekaligus menjadi jembatan unik antara budaya Jepang dan Indonesia melalui medium yang tidak biasa, yaitu dunia klenik dan misteri. Banyak pihak yang melihat hal ini sebagai peluang emas, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang memiliki bangunan tua bersejarah namun terabaikan. Namun, di sisi lain, hal ini juga memicu diskusi mengenai etika pemanfaatan tempat-tempat tragedi untuk tujuan hiburan.

Meski begitu, minat terhadap wisata adrenalin tetap tinggi, dan langkah organisasi Jepang ini kemungkinan besar akan menarik perhatian banyak pemburu hantu lokal. Dengan standar verifikasi yang ketat, event menginap semalaman penuh teror ini diprediksi akan menjadi tren baru dalam industri hiburan ekstrem di Indonesia, membawa konsep Jiko Bukken yang sebelumnya hanya populer di Negeri Sakura menjadi konsumsi publik di tanah air dengan segala risiko dan sensasinya





