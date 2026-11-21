Save the Children luncurkan Kampanye Aksi Generasi Iklim melibatkan 3483 anak di 7 kota. Fokus pada edukasi, penanaman mangrove, dan kebijakan perlindungan hak anak.

Organisasi Save the Children secara resmi mengaktifkan Kampanye Aksi Generasi Iklim dengan mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk bersinergi mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam. Inisiatif strategis ini tidak hanya berfokus pada mitigasi lingkungan tetapi juga menekankan pentingnya inklusi perspektif anak-anak dalam setiap diskusi dan kebijakan publik yang berhubungan dengan krisis iklim. CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, menegaskan bahwa kolaborasi antara generasi muda, masyarakat sipil, hingga pemerintah adalah kunci utama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Integrasi Hak Anak Dalam Kebijakan Iklim

Kampanye Aksi Generasi Iklim yang telah beroperasi selama empat tahun ini dirancang khusus untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak agar dapat belajar, menyampaikan pendapat, dan mengambil tindakan nyata. Selama ini, diskusi mengenai kegagalan panen, kekeringan, hingga banjir sering kali mengabaikan dampak spesifik terhadap kelompok usia muda. Oleh karena itu, penyelenggaraan kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan krisis iklim tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga dari sudut pandang kesejahteraan dan hak-hak anak.

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Upaya integrasi hak-hak anak ke dalam kebijakan penanganan krisis iklim telah diperkuat melalui kerja sama dua tahun terakhir antara Save the Children dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kolaborasi strategis ini memastikan bahwa suara anak-anak tidak hanya didengar, tetapi juga direspons melalui regulasi dan program pemerintah yang konkret. Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi kelompok rentan dari dampak ganda perubahan iklim dan bencana alam.

Partisipasi Anak Di Tujuh Wilayah Strategis

Di sepanjang tahun 2026, Kampanye Aksi Generasi Iklim berhasil melibatkan sebanyak 3.483 anak dan remaja dari tujuh wilayah strategis di Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi fokus partisipasi tersebut meliputi Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Kupang. Keterlibatan jumlah yang signifikan ini menunjukkan tinggya kesadaran generasi muda di berbagai daerah untuk menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

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Kegiatan lapangan dalam kampanye ini beragam, mulai dari penanaman bibit mangrove, pengelolaan sampah, hingga peluncuran publikasi literatur. Dua buku penting yang diluncurkan yakni "Suara Anak Penjaga Bumi" dan "Aksiku untuk Bumi" menjadi instrumen penting untuk mendokumentasikan narasi dan aksi anak-anak. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi educator, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika lingkungan dari kacamata generasi muda.

Edukasi Sekolah Dan Kolaborasi Kementerian

Selain aktivitas lapangan, kampanye ini juga memperkuat pendidikan adaptasi bencana di sekolah-sekolah melalui implementasi Modul Sekolah Cerdas Iklim atau yang disingkat sebagai Sekoci. Modul pendidikan ini telah diintegrasikan secara resmi dengan program Sekolah Pantai Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Integrasi ini sangat krusial untuk menjangkau anak-anak di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut dan abrasi.

Dessy Kurwiany Ukar menekankan bahwa keterlibatan aktif anak dan orang muda adalah kunci untuk mempercepat aksi pelestarian lingkungan di tingkat nasional. Pihaknya terus mendorong sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil agar generasi muda tidak sekadar menjadi korban atau penerima dampak, melainkan juga aktor utama dalam mengurangi emisi karbon di lingkungan sekitar mereka. Kolaborasi ini akan terus dijalin untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi hak-hak anak di tengah krisis iklim yang semakin kompleks.