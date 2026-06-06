Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara Buru Pemasok Utama Narkotika Etomidate

Penangkapan etomidate Jakarta Utara mengungkap jaringan peredaran vape ilegal yang telah beroperasi selama tiga bulan. Pihak kepolisian masih berusaha mengejar pemasok utama dan membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam peredaran etomidate.

Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap pemasok utama narkotika etomidate di tempat hiburan malam. Penangkapan ini mengungkap jaringan peredaran vape ilegal yang telah beroperasi selama tiga bulan.

Identitas pemilik barang haram sudah diketahui, namun pihak kepolisian masih berusaha mengejar pemasok utama. Upaya penangkapan ini bermula dari laporan manajemen tempat hiburan yang mengungkapkan dugaan peredaran etomidate. Tim Satresnarkoba segera mendatangi lokasi, mengamankan tersangka dan barang bukti. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada penangkapan satu tersangka lainnya.

AKBP Ari Galang Saputro menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas setiap individu yang terlibat dalam peredaran barang terlarang ini. Fokus utama adalah membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam peredaran etomidate. Penyidik telah mengantongi identitas kunci dari individu yang bertanggung jawab atas peredaran etomidate tersebut. Sosok pemasok yang dicari diduga kuat merupakan sumber utama distribusi narkotika berkedok vape ini.

Penyelidikan terus berjalan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat segera diamankan. Dugaan awal menunjukkan bahwa aktivitas peredaran etomidate ini bukan kali pertama dilakukan oleh para tersangka. Penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara. Dalam operasi penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan dua pelaku berinisial FIS dan WS.

Keduanya ditangkap setelah tim melakukan pengembangan kasus dari laporan awal yang diterima. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka secara detail. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa WS merupakan pelaku utama dalam jaringan peredaran etomidate ini. Keterlibatan keduanya menjadi kunci dalam mengungkap modus operandi peredaran narkotika tersebut.

Selama sekitar tiga bulan, mereka telah menjalankan bisnis haram ini. Informasi ini menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk menelusuri jejak peredaran dan potensi korban. Polisi terus mendalami aktivitas mereka selama menjalankan bisnis haram ini. Satu tersangka diamankan langsung di tempat hiburan malam, namun polisi belum menyimpulkan sejauh mana peredaran vape etomidate ini menyasar lokasi hiburan malam lainnya.

Penyelidikan akan terus berkembang untuk memetakan seluruh area peredaran. Hasil pemeriksaan sementara juga menunjukkan bahwa kedua tersangka tidak terindikasi menggunakan narkotika jenis lain. Mereka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Utara dan dijerat Pasal 119 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman yang menanti mereka adalah empat hingga 12 tahun penjara serta denda maksimal Rp8 miliar, menunjukkan keseriusan hukum terhadap kasus penangkapan etomidate ini





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Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara Pemasok Utama Narkotika Etomidate Peredaran Vape Ilegal

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