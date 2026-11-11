Satpol PP Tebang 39 Bangunan Liar di Tanah Abang, Warga Minta Solusi Reka Lokasi

Satpol PP berhasil menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta pada 11 November 2026. Warga yang terkena bentrokan kini menunggu keputusan relokasi dan bantuan keperluan hidup mereka.

Satpol PP berhasil menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta pada 11 November 2026. Pemadaman ini menandai pelaksanaan Program Rabu Tertib yang rutin di wilayah Tanah Abang.

Detail Penertiban dan Operasi Satpol PP

Penertiban dilaksanakan pada pagi hari oleh satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang mengarah kepada penghentian pembangunan ilegal di sepanjang Kanal Banjir Barat. Setiap struktur yang diidentifikasi sebagai bangunan liar dimusnahkan, meninggalkan sekadar sisa puing dan barang pribadi yang masih dijaga oleh para pemilik.

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Menurut Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami, penertiban ini merupakan penertiban ketiga terhadap bangunan liar di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa hunian pertama kalinya terpasang dan selanjutnya sering berubah karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan lokasi yang tidak terjangkau.

Posisi Pihak Terkait dan Tanggapan Warga

Dwiarti Indriani Utami menegaskan bahwa Satpol PP berspekulasi pengawasan rutin demi mencegah timbulnya bangunan liar yang sama. Ia menginstruksikan petugas untuk rajin mengawasi area dan melaporkan setiap konstruksi yang belum terverifikasi.

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Warga yang tinggal di bangunan liar menangis tentang ketidakpastian, dengan salah satu korban menyatakan, 'Tolong beri kami kejelasan. Kami cuma warga susah. Sudah begini, kami bingung tinggal di mana'. Peringatan telah diberikan sebelumnya oleh pihak Kecamatan agar mereka mengosongkan dan merobohkan bangunan secara mandiri.

Dampak Sosial dan Rencana Relokasi

Setelah penertiban, menungun keputusan untuk menawarkan opsi relokasi kepada warga. Opsi pertama adalah permukiman kemanusiaan di rumah susun, opsi kedua menginap di panti sosial, dan opsi ketiga kembali ke keluarga atau kampung halaman.

Dwiarti menekankan bahwa warga yang menempati bangunan liar sering berganti-ganti setelah digusur, sehingga sering menyesuaikan diri dengan lokasi yang hampa dan sulit dijangkau. Program relokasi ini bertujuan memberi tempat stabil untuk pengungsian.

Langkah Lanjutan dan Tuntutan Bantuan

Pemerintah daerah bersikukuh mengadakan kunjungan rutin untuk memastikan tidak ada bangunan liar yang muncul kembali. Warga diharapkan dapat memanfaatkan jalur bantuan sosial untuk menyesuaikan diri ke program rehabilitasi sosial.

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Keputusan ini menegaskan komitmen Tanah Abang untuk menghapus semua bangunan liar dan menyediakan alternatif tempat tinggal bagi komunitas yang rentan secara ekonomi.