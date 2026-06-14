Satpol PP Serang Tertibkan 28 Bangunan Liar di Jalan Raya Serang‑Jakarta

Satpol PP Kabupaten Serang menertibkan 28 bangunan liar tanpa izin di sepanjang Jalan Raya Serang‑Jakarta, mengembalikan fungsi tata ruang, menjaga estetika, dan memastikan keselamatan pengguna jalan dengan transparansi penuh.

Satpol PP Kabupaten Serang melakukan aksi penertiban yang menargetkan dua puluh delapan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang‑Jakarta . Penertiban dimulai pada Kamis 11 Juni dan berpusat di Kampung Citawa, Desa Subur Prianto.

Tujuan utama langkah ini adalah mengembalikan fungsi tata ruang, meningkatkan estetika lingkungan, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Aparat menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan tanpa pungutan liar, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan secara bersih dan profesional. Bangunan yang diberantas beragam tipe, mulai dari lapak penjual minuman keras (tuak), usaha cuci steam mobil, warung makan, warung kopi, hingga bengkel tambal ban dan servis jok motor.

Sebagian struktur telah berdiri selama lima tahun tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan keluhan warga yang merasa terganggu oleh aktivitas komersial di bahu jalan. Setelah penertiban, pemilik lahan berencana memasang pagar sebagai penghalang agar lokasi tidak kembali dijadikan tempat pembangunan ilegal. Satpol PP juga akan melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak munculnya bangunan baru yang melanggar aturan. Dari total target, satu bangunan berupa lapak besi tua diberikan toleransi eksekusi karena pemiliknya berjanji akan melakukan pembongkaran secara mandiri dalam empat hari.

Penundaan ini diberikan untuk memungkinkan pemindahan barang dengan aman, menghindari kekacauan tambahan. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Subur Prianto, menegaskan bahwa tidak ada praktik pembayaran uang pelicin dalam proses ini, menolak rumor yang beredar di masyarakat. Ia menekankan bahwa integritas petugas tetap terjaga dan bahwa semua pihak yang terlibat tidak meminta atau menerima uang dalam bentuk apapun. Penegasan ini diharapkan dapat meredam keraguan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum daerah





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Satpol PP Penertiban Bangunan Liar Jalan Raya Serang‑Jakarta Tata Ruang Integritas Petugas

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