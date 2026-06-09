Satpol PP Jakarta Timur Tambah Dua Layar Monitor CCTV di Posko

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jakarta Timur menambahkan dua layar monitor kamera pengawas (CCTV) di posko mereka untuk memperkuat pengawasan wilayah. Penambahan ini aims meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap sekitar 100 titik CCTV yang tersebar di Jakarta Timur, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Sistem pengawasan beroperasi 24 jam dengan dua petugas utama dan dua cadangan per shift, diameters untuk memastikan tidak ada informasi penting terlewatkan. Koordinasi dengan kepolisian dan instansi lain dilakukan segera saat terjadi kejadian yang memerlukan penanganan cepat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jakarta Timur (Jaktim) menambah dua layar monitor kamera pengawas (Closed Circuit Television/ CCTV ) di Posko Kantor Satpol PP Jakarta Timur untuk memperkuat pengawasan wilayah .

Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban umum. Dengan tambahan dua monitor baru, petugas kini dapat memantau sekitar 100 titik CCTV yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta Timur secara lebih maksimal dan menyeluruh. Peningkatan sarana pengawasan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung petugas dalam mendeteksi dini berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sarana tambahan ini diharapkan membuat petugas Satpol PP lebih optimal dalam memantau kondisi wilayah, baik untuk mengantisipasi aksi begal, tawuran, maupun gangguan ketertiban lainnya. Selain pemasangan monitor tambahan di posko, pihak Satpol PP Jaktim juga menempatkan layar monitor berukuran besar di ruang kerja Kepala Satpol PP Jakarta Timur. Keberadaan monitor tersebut memungkinkan pimpinan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi wilayah secara waktu nyata (real time), sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi situasi yang membutuhkan penanganan segera.

Posko Satpol PP Jakarta Timur beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, setiap pergantian sif dijaga oleh dua petugas utama dan dua personel cadangan yang bertugas memantau radio komunikasi serta tayangan CCTV secara berkelanjutan. Sistem kerja tersebut dirancang agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan selama proses pemantauan berlangsung.

Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang siaga sepanjang waktu, Satpol PP Jaktim berharap mampu meningkatkan respons terhadap berbagai kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila petugas menemukan adanya kejadian yang membutuhkan penanganan cepat, pihak posko akan segera melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian maupun instansi terkait lainnya





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