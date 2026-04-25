Satpol PP DKI Jakarta Belum Miliki Kantor Sendiri, Usulkan Penambahan Personel dan Perbaikan Fasilitas

Satpol PP DKI Jakarta masih menempati kantor sementara di Balai Kota dan mengusulkan pembangunan kantor sendiri di Cempaka Putih. Selain itu, mereka juga mengusulkan penambahan personel muda dan perbaikan fasilitas istirahat. Berita ini juga mencakup berbagai peristiwa lain di Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Israel, dan bidang bisnis serta teknologi.

Satpol PP DKI Jakarta saat ini masih menempati ruang kantor sementara di Blok H, Balai Kota, tepatnya di lantai 16. Kondisi ini diungkapkan oleh Satriadi pada Sabtu, 25 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan ruang kantor ini seringkali menyulitkan, terutama saat menerima kunjungan dari wilayah atau daerah lain. Padahal, Jakarta sebagai kota global dan kota teraman kedua di ASEAN setelah Singapura, sangat membutuhkan kantor Satpol PP yang representatif dan berfungsi penuh. Keberadaan kantor yang memadai akan sangat membantu dalam memonitor kinerja 5.000 personel Satpol PP yang bertugas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Satriadi menekankan urgensi pembangunan kantor Satpol PP, terutama dengan telah tersedianya lahan di Cempaka Putih.

Usulan ini telah disampaikan kepada Wakil Gubernur saat kunjungan terakhir. Selain kantor, Satriadi juga menyoroti kurangnya fasilitas istirahat yang memadai bagi personel Satpol PP. Banyak anggota yang terpaksa beristirahat di mushala atau lorong kantor karena tidak tersedianya ruang istirahat yang layak. Padahal, stamina yang prima sangat penting bagi kinerja personel Satpol PP yang seringkali harus bertugas di lapangan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan diharapkan dapat segera diatasi.

Selain permasalahan infrastruktur, Satpol PP DKI Jakarta juga mengusulkan penambahan jumlah personel, khususnya yang berusia lebih muda. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja di lapangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Usulan ini sejalan dengan dinamika kota Jakarta yang semakin kompleks dan membutuhkan personel yang lebih responsif dan adaptif. Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta berencana untuk memungut pajak kendaraan listrik, namun tetap memberikan insentif kepada pemiliknya.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan daerah dan dukungan terhadap penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Sementara itu, isu mistis mengenai kemunculan pocong yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Pasari Putih, Sawangan, Depok, yang saling bertukar informasi melalui grup WhatsApp lingkungan. Pihak Satpol PP juga turut bertindak dengan mengamankan lima pria yang kedapatan menjual daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, setelah menerima laporan dari warga.

Tindakan ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Satpol PP telah menutup klub malam White Rabbit yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Penutupan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban sosial.

Di luar Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merespons demo ribuan massa di Samarinda tanpa menyampaikan permintaan maaf, namun menekankan pentingnya peran generasi muda dan evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim. Di Jawa Barat, ribuan guru dan tenaga administratif honorer belum menerima upah mereka untuk periode Maret dan April 2026, meskipun Pemprov Jabar mengklaim bahwa anggaran telah tersedia. Isu ini menjadi perhatian serius dan diharapkan dapat segera diselesaikan.

Di kancah internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani perawatan kanker prostat selama dua bulan terakhir. Sementara itu, isu hoaks mengenai penamparan Seskab Teddy Indra Wijaya oleh Pangkopassus telah dibantah oleh mantan Kepala BIN, Hendropriyono. Di bidang bisnis, Maximum Life Group hadir di Padang sebagai vendor pelatihan SDM & MPP, menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mempersiapkan karyawan menuju masa pensiun.

Dunia teknologi juga turut memberikan perkembangan terbaru dengan bocoran dummy iPhone 18 Pro Max yang mengungkap desain kamera yang lebih tebal dan Dynamic Island yang lebih kecil. Selain itu, Kampung Adat Bojong Honje di Purwakarta menawarkan wisata budaya autentik dan alam asri, sementara Satreskrim Polres Pringsewu berhasil meringkus seorang spesialis pencuri kabel listrik milik PLN





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

35 Anggota Satpol PP DKI Jakarta Meninggal dalam Setahun, Ternyata Ini PenyebabnyaKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengungkapkan sebanyak 35 anggotanya meninggal dalam kurun hampir satu tahun terakhir.

Read more »

35 Anggota Satpol PP DKI Jakarta Meninggal Dalam Setahun, Ini PenyebabnyaBanyak anggota Satpol PP harus bekerja dalam durasi yang sangat panjang, bahkan hingga 36 jam.

Read more »

Satpol PP DKI harap miliki kantor sendiri untuk dukung kinerjaKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan berharap jajaran Satpol PP DKI Jakarta memiliki kantor sendiri yang representatif ...

Read more »

HUT ke-65, Bank Jakarta gelar kegiatan donor darahBank Jakarta bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta dan Forum CSR DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah di Kantor Pusat Bank Jakarta sebagai ...

Read more »

White Rabbit di PIK Ditutup Satpol PP DKI Jakarta, Ini Dugaan Pelanggaran yang DitemukanSatpol PP DKI Jakarta menutup dan menghentikan operasional tempat usaha White Rabbit di kawasan Golf Island PIK karena diduga melanggar Perda.

Read more »

Wagub DKI Jakarta Setujui Usulan Penambahan Personel Satpol PPWakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyetujui usulan penambahan personel Satpol PP untuk mengatasi beban kerja yang tinggi dan meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban. Usulan ini muncul setelah adanya laporan mengenai meninggalnya 35 anggota Satpol PP dalam setahun dan keterbatasan jumlah personel di tiap kelurahan.

Read more »