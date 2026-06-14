Satpol PP Bandung Gencar Bubarkan Bangunan Ilegal di Trotoar Setelah Viral

Satpol PP Bandung membongkar struktur tidak resmi yang menutup trotoar setelah mendapat peringatan publik, menegaskan komitmen penegakan aturan ruang publik di kota ini.

Penertiban bangunan tidak resmi di kawasan trotoar Kota Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah video lokasi tersebut viral di media sosial. Bangunan yang menyerupai gudang kecil itu terletak tepat di atas fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga menghalangi akses dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.

Warga setempat melaporkan keberadaan struktur tersebut kepada aparat, menyebutkan bahwa bangunan itu telah menutupi area trotoar selama berbulan‑bulan tanpa izin resmi. Pada Senin 15 Juni 2026, tim Satpol PP Kota Bandung yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Krismarjadi, mendatangi lokasi dan melaksanakan pembongkaran paksa dengan menggunakan peralatan berat. Selama proses penertiban, terjadi ketegangan antara petugas dan pemilik bangunan yang berusaha mempertahankan struktur tersebut.

Krismarjadi menjelaskan bahwa pemilik mengklaim bangunan itu digunakan untuk menyimpan kendaraan roda tiga bantuan pemerintah yang sering mengalami kehilangan, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran karena lokasi berada di atas trotoar dan saluran air publik. Sebelum tindakan paksa diambil, pihak berwenang telah memberi peringatan dan batas waktu bagi pemilik untuk membongkar secara mandiri, namun hingga waktu yang ditentukan tidak ada tindakan yang diambil. Karena itu Satpol PP memutuskan untuk menegakkan aturan demi mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya.

Setelah proses pembongkaran selesai, bekas bangunan yang sebelumnya menutupi trotoar kini rata dengan tanah, memungkinkan pejalan kaki kembali menggunakan jalur tersebut dengan aman. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar peraturan dan mengganggu fasilitas umum, sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keselamatan warga. Sebagai contoh lain, pada Sabtu lalu Satpol PP Kabupaten Cianjur berhasil membongkar 160 kios ilegal di kawasan Puncak Pass‑Segar Alam, menunjukkan konsistensi tindakan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

Kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan perlindungan terhadap ruang publik, serta mengingatkan seluruh pihak bahwa penyalahgunaan fasilitas umum tidak akan ditoleransi. Dengan langkah tegas ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap ruang kota





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Satpol PP Penertiban Trotoar Bangunan Ilegal Bandung

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