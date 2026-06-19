Satpam Dituntut Tingkatkan Layanan Pelanggan Lewat Jambore Service Excellence

Jambore Jamboreini PKSS menggelar pelatihan bagi enam ratus satpam di Jakarta Raya, menekankan pentingnya kemampuan komunikasi, pelayanan, dan pengetahuan produk untuk mendukung service excellence di sektor perbankan, logistik, dan lainnya.

Satpam kini tidak lagi sekadar bertugas menjaga keamanan, melainkan juga dituntut mampu membangun pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang baik. Seiring dengan ekspansi sektor jasa dan meningkatnya persaingan bisnis, kompetensi komunikasi, pelayanan, serta pemahaman produk menjadi kebutuhan penting bagi tenaga satuan pengamanan di berbagai bidang.

Business Director PKSS Moh. Harsono menegaskan bahwa satpam saat ini merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, sehingga kemampuan komunikasi dan pelayanan harus terus ditingkatkan. Profesionalisme, sikap dalam pelayanan, komunikasi yang efektif, serta pemahaman terhadap produk menjadi kompetensi utama yang harus dikuatkan. Melalui program Jamboreini yang diselenggarakan pada 19 Juni 2026, PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera) berupaya membangun satuan pengaman yang tidak hanya andal dalam menjaga keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik guna mendukung upaya service excellence.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar enam ratus personel satpam dari wilayah Jakarta Raya dan berfokus pada penguatan kemampuan service excellence, komunikasi, dan product knowledge. Kebutuhan akan satpam yang memiliki kemampuan pelayanan semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor perbankan, logistik, perdagangan, properti, kesehatan, dan kawasan industri. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, serta jasa perusahaan masih menjadi kontributor penting terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada triwulan pertama 2026.

Di sektor perbankan, satpam berinteraksi langsung dengan nasabah sejak kedatangan pertama, memberikan informasi, mengarahkan, serta memastikan keamanan area layanan. Di pusat logistik dan kawasan industri, peran satpam meliputi menjaga kelancaran operasional, melindungi aset, dan menegakkan prosedur keamanan. Bahkan di pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan kawasan hunian, kehadiran satpam menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas layanan yang dirasakan pengguna. Oleh karena itu, kemampuan memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan responsif dianggap semakin krusial.

Selama jambore, peserta memperoleh pembekalan intensif mengenai service excellence dan product knowledge, serta mengikuti sesi berbagi pengalaman dari praktisi Customer Experience dan Human Capital BRI yang menyoroti peran satpam dalam membangun kepercayaan pelanggan. Selain pelatihan, PKSS memberikan penghargaan kepada personel terbaik dari berbagai area kerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas pengamanan.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh satuan pengaman untuk terus meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas layanan, menjadikan satpam tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga duta layanan yang mampu menyentuh kepuasan konsumen dalam setiap interaksi





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Satpam Pelayanan Pelanggan Service Excellence Pelatihan PKSS

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