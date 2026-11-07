Satkoppeba Koarmada I Temukan Black Box Mi-17V5 di Seruyan

Tim penyelam Satkoppeba Koarmada I berhasil menemukan kotak hitam helikopter Mi-17V5 yang jatuh saat misi karhutla di Seruyan, Kalteng pada 7 November 2026.

Personel dari Tim Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada I atau dikenal sebagai Satkoppeba Koarmada I resmi menemukan kotak hitam atau Flight Data Recorder dari helikopter Mi-17V5. Alat penelusur data penerbangan ini ditemukan di perairan Kuala Pembuang, tepatnya di Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026. Penemuan ini merupakan momen krusial dalam proses investigasi kecelakaan yang menimpa helikopter milik militer di kawasan tersebut.

Detil Penemuan Alat Perekam Data Penerbangan

Operasi pencarian intensif yang dilakukan oleh Satkoppeba Koarmada I akhirnya membuahkan hasil nyata dengan ditemukannya Flight Data Recorder atau yang sering disebut sebagai FDR. Selain kotak hitam, tim penyelam juga berhasil menemukan bagian ekor dari helikopter Mi-17V5 yang berasal dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbad. Lokasi penemuan berada di perairan yang cukup dalam dan menantang di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, di mana helikopter tersebut jatuh sebelumnya.

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Penemuan fisik dari perangkat perekam data penerbangan ini menjadi elemen penting bagi para ahli yang akan memeriksa rekaman perjalanan terakhir helikopter sebelum terjadi insiden. FDR mengandung informasi vital mengenai performa mesin, parameter penerbangan, dan berbagai data sistem lainnya yang dapat membantu mengungkap penyebab utama jatuhnya alat transportasi udara tersebut. Keberadaan alat ini akan menjadi bukti objektif yang sangat dibutuhkan untuk meluruskan berbagai spekulasi mengenai kronologi kejadian.

Kronologi Penerbangan dan Misi Karhutla di Kalimantan

Sebelum mengalami musibah, helikopter Mi-17V5 tersebut melakukan penerbangan rutin yang dimulai dari lokasi pangkalan di Kuala Pembuang. Pesawat udara ini lepas landas pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026, dengan waktu keberangkatan tepat pukul 09.55 waktu Indonesia Barat. Tujuan penerbangan saat itu adalah menuju Telaga Pulang, sebuah lokasi yang merupakan bagian dari area operasional penanganan bencana lingkungan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

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Misi utama yang diemban oleh awak dan kru helikopter pada saat itu adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wilayah Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu fokus utama operasi pemadaman karena sering mengalami musim kemarau yang ekstrem dan risiko kebakaran yang tinggi. Kondisi cuaca dan tantangan geografis di area hutan tropis ini menuntut keahlian khusus serta ketahanan fisik dan mental yang tinggi dari para operator helikopter.

Kendala teknis dilaporkan terjadi saat helikopter sedang menjalankan aktivitas di wilayah operasi. Pesawat mengalami gangguan sistem penerbangan yang mengakibatkan hilangnya kendali, yang akhirnya berujung pada jatuhnya helikopter ke permukaan perairan. Insiden ini menyebabkan terhentinya sementara operasi pencarian dan penanggulangan kebakaran di area tersebut, serta memicu reaksi duka dari keluarga para personel yang hilang dalam tragedi ini.

Serahan Bukti Fisik kepada Tim Investigasi Resmi

Setelah berhasil mengangkat FDR dari dasar perairan dengan aman, Satkoppeba Koarmada I segera melakukan prosedur penyerahan bukti fisik kepada pihak yang berwenang. Dalam keterangan pers resmi yang dikeluarkan oleh Penerangan Koarmada I pada Sabtu, 7 November 2026, dinyatakan bahwa kotak hitam tersebut diserahkan secara resmi kepada Tim Investigasi Puspenerbad. Serahan ini dilakukan untuk memastikan rantai bukti tetap terjaga dan dapat digunakan secara sah dalam proses penyelidikan hukum dan teknis.

Proses investigasi yang akan dilakukan oleh Puspenerbad memerlukan analisis mendalam terhadap data yang terekam dalam kotak hitam. Tim investigator akan melakukan dekode data, merekonstruksi penerbangan, dan membandingkannya dengan laporan awak serta data meteorologi pada hari kejadian. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban definitif mengenai apakah penyebabnya berasal dari faktor mekanis, kesalahan manusia, atau kondisi lingkungan yang ekstrem.

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Kemajuan dalam proses investigasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Selain itu, temuan dari investigasi ini juga akan menjadi pembelajaran berharga bagi keamanan penerbangan militer di masa mendatang. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan standar operasi, pemeliharaan alat berat, serta pelatihan para pilot dan kru di medan operasi yang sulit dan berisiko tinggi seperti di kawasan hutan Kalimantan.