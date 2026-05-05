Satgas PRR Prioritaskan Pembangunan Huntap Pascabencana di Sumatera

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama setelah kebutuhan hunian sementara (huntara) terpenuhi. Pemerintah juga terus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penyintas di tiga provinsi terdampak bencana.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi prioritas utama Satgas setelah kebutuhan hunian sementara terpenuhi.

Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026. Tito menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah mempercepat pembangunan huntap, dan seluruh data kebutuhan huntap, termasuk untuk huntap komunal, akan segera diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk perhitungan kebutuhan anggaran. Setelah anggaran dihitung, usulan akan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan. Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada para penyintas melalui instrumen Dana Tunggu Hunian (DTH).

Hingga tanggal 4 Mei 2026, penyaluran DTH telah menjangkau 19.228 penerima di tiga provinsi terdampak bencana, dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen. DTH diberikan kepada para penyintas yang memilih untuk menyewa hunian atau tinggal bersama keluarga sembari menunggu pembangunan huntap selesai. Besaran DTH yang diberikan adalah Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp1,8 juta per penerima.

Satgas PRR berkomitmen untuk terus mengawal dan mempercepat pembangunan hunian permanen, serta memastikan bahwa seluruh penyintas dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan bermartabat sebagai bagian integral dari proses pemulihan menyeluruh pascabencana. Sebelumnya, Satgas PRR telah mengumumkan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Satgas PRR per tanggal 4 Mei 2026, seluruh kebutuhan huntara di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 1.024 unit, telah berhasil diselesaikan pembangunannya.

Di Sumatera Barat, sebanyak 830 unit huntara yang direncanakan juga telah rampung seluruhnya. Provinsi Aceh, sebagai wilayah yang mengalami dampak bencana paling besar, juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan huntara. Dari total rencana pembangunan 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit telah selesai dibangun, atau sekitar 91 persen. Secara keseluruhan, pembangunan huntara di ketiga provinsi tersebut telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit, atau sekitar 92 persen.

Keberhasilan pembangunan huntara ini merupakan hasil kerja sama yang erat dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR/PKP), pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta berbagai organisasi kemanusiaan dan komunitas relawan. Pembangunan huntap dan huntara ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah menyadari bahwa memiliki tempat tinggal yang aman dan layak adalah hak dasar setiap warga negara, dan pemulihan perumahan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan pascabencana. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek sosial dan ekonomi para penyintas, dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk memulai kembali usaha. Satgas PRR terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa seluruh program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan bantuan kepada para penyintas, baik secara material maupun moral. Upaya pemulihan pascabencana membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung masyarakat terdampak bencana hingga mereka dapat kembali bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik. Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak bencana





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Satgas PRR Huntap Huntara Bencana Sumatera Dana Tunggu Hunian Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Bentuk SatgasSatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah provinsi terdampak bencana hidrometeorologi untuk membentuk Satgas.

Read more »

Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas ProvinsiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Banjir dan Longsor Landa Sumatera Barat, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sumatera UtaraBencana alam melanda Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, sementara BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dan gelombang tinggi di Sumatera Utara. Berita lain meliputi dialog PDIP dengan partai non-parlemen, gempa bumi, dan kecelakaan KRL di Bekasi.

Read more »

Pulihkan Mobilitas Warga Aceh Tamiang, Jembatan Gantung Lubuk Sidup Nadi Ekonomi PascabencanaBerita Pulihkan Mobilitas Warga Aceh Tamiang, Jembatan Gantung Lubuk Sidup Nadi Ekonomi Pascabencana terbaru hari ini 2026-05-04 15:42:29 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Satgas PRR Tuntaskan Huntara di Sumut dan Sumbar, Pembangunan Huntap Kian DipercepatSatgas PRR Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi.

Read more »

Renduk Prioritaskan Huntap, Satgas PRR Minta Pemda Tuntaskan Status LahanSatgas PRR mendorong akselerasi penetapan lahan Huntap oleh pemerintah daerah guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban banjir, dengan target penyelesaian dalam tiga tahun sesuai Renduk PRRP Sumatra.

Read more »