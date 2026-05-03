Satgas Provinsi Diusulkan untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumut

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengusulkan pembentukan satgas provinsi di Sumatera Utara untuk mempercepat dan mengefektifkan pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta memastikan tata kelola anggaran yang baik. Program ini akan didukung oleh anggaran sebesar Rp100,2 triliun dan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi dinilai sangat penting untuk memastikan pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih terarah dan efektif. Pengaturan ini juga mencakup tata kelola anggaran di setiap wilayah yang terdampak bencana.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Musrenbang RKPD Sumut) 2027 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 22 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menekankan perlunya pembentukan satgas di daerah tersebut. Beliau mengusulkan agar satgas provinsi dibentuk dan dikelola langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, sehingga koordinasi kegiatan dan anggaran dapat berjalan lancar.

Mahfud MD mencontohkan Aceh, di mana gubernur bertindak sebagai kasatgas, dengan wakil gubernur sebagai pelaksana harian. Ia juga berencana menyampaikan usulan serupa kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Rencana Dukungan Rekonstruksi (Renduk) yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memuat 12.047 kegiatan lintas sektor dan akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2028. Penyusunan Renduk mengedepankan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan, yang menjadi landasan utama dalam memulihkan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Mahfud MD menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah melewati masa darurat dan memasuki masa transisi, yang kemudian akan diikuti oleh masa pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi permanen. Seluruh program yang tercantum dalam Renduk diproyeksikan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp100,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp61,9 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara Rp38,3 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

