Satgas PKH Tindak Jaringan Ilegal Penguasaan Hutan Terafiliasi AK

Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan penindakan tegas terhadap jaringan perusahaan yang menguasai kawasan hutan secara ilegal dan terafiliasi dengan saudara AK di seluruh Indonesia.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah meluncurkan operasi penertiban massal yang menyasar seluruh entitas bisnis dan korporasi yang terhubung dalam jaringan kompleks. Operasi ini secara spesifik menargetkan perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, serta mereka yang berada dalam pengendalian atau afiliasi langsung dengan individu yang dikenal sebagai saudara AK. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi negara dan mengembalikan kedaulatan atas sumber daya alam.

Skala Penindakan Nasional dan Verifikasi Awal

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa jangkauan penertiban ini mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali. Penegasan ini disampaikan oleh Barita kepada wartawan pada Rabu, 4 November 2026, setelah melalui proses penelaahan mendalam dan verifikasi awal yang komprehensif. Hasil dari investigasi internal tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat mengenai penyimpangan sistematis dalam tata kelola pertambangan, prosedur perizinan, serta praktik penguasaan lahan hutan yang melanggar hukum.

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Mekanisme Penagihan Denda dan Pemulihan Aset

Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum administratif, Satgas PKH telah resmi menginventarisasi seluruh kegiatan usaha dan luas kawasan hutan yang dikuasai oleh perusahaan dalam jaringan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, tim teknis satgas telah memulai proses penagihan denda administratif secara menyeluruh. Selain itu, langkah pemulihan aset negara juga sedang dieksekusi untuk mengimbangi kerugian yang ditimbulkan oleh praktik pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai standar.

Kompetisi Pandangan dan Komitmen Pemerintah

Barita Simanjuntak menegaskan sikap tegas pemerintah bahwa tidak akan ada toleransi sedikitpun terhadap praktik penguasaan hutan ilegal, terutama yang diselenggarakan melalui struktur perusahaan yang rumit. Langkah penertiban ini diposisikan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Tujuannya adalah mengembalikan penguasaan dan pengendalian penuh negara atas kawasan hutan, sekaligus menyelamatkan kekayaan alam yang merupakan warisan bangsa untuk generasi mendatang.

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Prosedur Hukum Pidana dan Investigasi Lanjutan

Selain sanksi administratif, Satgas PKH membuka kemungkinan untuk membawa perkara ke ranah hukum pidana jika ditemukan unsur-unsur tindak kejahatan dalam proses penertiban. Apabila terdapat dugaan perbuatan pidana, maka kasus akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran mendapatkan sanksi yang proporsional dan berkeadilan.

Status Investigasi Keterkaitan Personel Militer

Dugaan keterkaitan antara jaringan perusahaan saudara AK dengan seorang jenderal bintang empat masih menjadi fokus investigasi serius. Barita menyatakan bahwa Satgas PKH saat ini masih melakukan verifikasi ketat terhadap seluruh perusahaan yang memiliki hubungan historis maupun operasional dengan individu tersebut. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi data sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam struktur kepemilikan bisnis ilegal ini.