Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin PT RAPP seluas 300.000 hektare akibat dugaan pelanggaran lingkungan. Kebijakan ini menggeser penguasaan lahan dari konglomerat ke negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mengumumkan pembekuan konsesi seluas lebih dari 300.000 hektare yang dikelola oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper ( PT RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan krusial ini mengakhiri operal bisnis produsen pulp tersebut untuk sementara waktu dan mengembalikan penguasaan lahan tersebut ke tangan negara. Pembekuan izin ini merupakan langkah tegas yang diambil dalam kurun waktu satu tahun sejak pembentukan Satgas PKH.

Mekanisme Penertiban dan Transfer Kewenangan

PT RAPP, yang memiliki keterkaitan erat dengan jaringan konglomerat Sukanto Tanoto, menjadi sorotan utama setelah Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran berat dalam operasional perusahaan. Dampak dari pencabutan ini adalah dihentinya seluruh kegiatan operasional di dalam area izin konsesi yang dimaksud. Satgas PKH menegaskan bahwa dengan keputusan tersebut, status kawasan konsesi tersebut resmi kembali berada dalam penguasaan penuh negara. Mekanisme penertiban kawasan hutan ini tidak hanya berhenti pada pengebuan izin saja, tetapi juga mencakup penagihan denda administrasi serta upaya pemulihan aset lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal.

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Debat Publik tentang Politisasi dan Transparansi

Kemunculan Satgas PKH memantik diskusi sengit di kalangan akademisi dan aktivis lingkungan mengenai motivasi di balik kebijakan ini. Vedi Hadiz, seorang profesor studi Asia dari University of Melbourne, mengemukakan pendapat bahwa kebijakan ini secara efektif mentransfer kewenangan atas tanah-tanah strategis dari para konglomerat besar kepada institusi pemerintah yang berada di bawah koordinasi langsung presiden. Profesor tersebut menilai bahwa struktur ini tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain presiden, sehingga membuka peluang bagi politisasi. Di sisi lain, Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan kekhawatiran bahwa Satgas PKH rentan digunakan sebagai alat politik penguasa jika proses eksekusinya tidak dilakukan dengan transparansi penuh. Arie Rompas memperingatkan bahwa kurangnya transparansi dapat memicu praktik-praktik negosiasi di balik pintu tertutup yang merugikan masyarakat.

Alasan Pelanggaran Lingkungan dan Hak Asasi

Walhi Riau turut memberikan dukungan dan memperkuat temuan-temuan sebelumnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PT RAPP. Berdasarkan penelusuran independen, organisasi lingkungan ini menemukan indikasi berulang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT RAPP. Yang lebih memprihatinkan, Walhi Riau mencatat bahwa PT RAPP tidak memiliki upaya nyata untuk melakukan pemulihan ekosistem pasca-kebakaran. Sebaliknya, perusahaan justru melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi prioritas utama restorasi ekologis. Walhi Riau menekankan bahwa pencabutan izin ini harus diakhiri dengan pemulihan hak-hak rakyat melalui partisipasi bermakna, dan memperingatkan agar konsesi tersebut tidak segera diserahkan kembali ke korporasi lain atau perusahaan negara lain demi menghindari runtuhnya semangat penegakan hukum.

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Reaksi Korporasi dan Dampak Ekonomi Riau

Menanggapi keputusan keras dari Satgas PKH, PT RAPP menyatakan sikap hormat terhadap kewenangan penuh pemerintah dalam mengambil tindakan penertiban ini. Perwakilan perusahaan menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait untuk menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan detail mengenai langkah hukum selanjutnya. Meskipun izin operasional mereka dibekukan, PT RAPP menyoroti dampak sosial-ekonomi yang signifikan dari kehadiran mereka di Provinsi Riau, yaitu penyediaan ratusan ribu lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, perusahaan juga menandakan kontribusinya terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan produk serat olahan yang telah menembus pasar internasional dan menyumbang devisa bagi Indonesia.

Komitmen Pemerintah dan Langkah Penegakan Hukum

Langkah tegas Satgas PKH dalam membekukan izin PT RAPP diposisikan sebagai bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk tidak mentoleransi lagi segala bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan yang telah rusak sebelumnya, sekaligus menjaga aset alam negara agar tidak terus-menerus dieksploitasi secara ilegal. Penegakan hukum ini juga menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum atas kerusakan yang terjadi tetap berlaku pada PT RAPP. Pemerintah berharap bahwa langkah ini akan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di masa depan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan keberlanjutan lingkungan hidup.