Satgas PASTI Tutup 16 Platform Keuangan Ilegal yang Menipu Warga

Satuan Tugas PASTI membubarkan 16 entitas penipuan investasi ilegal yang menggunakan modus deposit dan AI untuk menipu masyarakat. Cek daftar lengkap nama platform dan tanda peringatan bahaya.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan operasional 16 entitas yang terindikasi kuat menjalankan aktivitas keuangan ilegal. Langkah tegas ini diambil setelah hasil klarifikasi dan verifikasi mendalam yang menunjukkan bahwa ke-16 entitas tersebut terlibat dalam berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan masyarakat luas secara finansial.

Modus Penipuan Investasi Digital

Kedua belas belas entitas ini teridentifikasi menggunakan strategi penipuan yang canggih, mulai dari penawaran investasi berbasis penyetoran deposit hingga skema pengerjaan tugas atau task-based investment. Selain itu, beberapa entitas juga terlibat dalam perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya yang tidak terdaftar secara sah. Temuan terbaru juga mengungkap adanya pencatutan identitas perusahaan yang sudah memiliki izin resmi, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan calon korban agar melakukan transfer dana.

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Sekretaris Satgas PASTI, Hudiyanto, menekankan bahwa masyarakat harus sangat waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Ia特别提醒 bahwa penawaran tersebut sering kali mencatut nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan besar, maupun tokoh publik untuk menambah kredibilitas palsu. Masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk menyetorkan dana.

Daftar 10 Entitas Skema Deposit dan Tugas

Dari 16 entitas yang ditutup, sepuluh di antaranya beroperasi dengan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan sistem member-get-member. Daftar nama entitas tersebut meliputi GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Berdasarkan hasil verifikasi, kesepuluh entitas ini tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi dan situs web mereka juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

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Entitas-entitas ini diduga melakukan penipuan dengan skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, termasuk penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valas (forex), emas, dan penyaluran pinjaman. Salah satu entitas, Zahra Berkah, mengklaim telah berizin di OJK dan membagikan testimoni kemenangan, namun verifikasi membuktikan tidak adanya badan hukum atau izin resmi di Indonesia.

Skema Palsu SBC dan MAERA Movie

Entitas lain seperti SBC Investment menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema member-get-member yang menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK, namun kenyataannya tidak memiliki izin dari OJK maupun perizinan berusaha di BKPM. Sementara itu, MAERA mengklaim memiliki badan hukum PT MAERA Movie Indonesia dan izin resmi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya catatan hukum atau izin di otoritas terkait.

Modus MAERA melibatkan pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, dan produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. Di sisi lain, OneTwoMarkets menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants yang berizin di Afrika Selatan dan diawasi oleh OJK, namun klaim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Tindakan Satgas dan Koordinasi Kepolisian

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan ke-16 entitas dimaksud secara serentak dan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi serta tautan (URL) yang terkait. Langkah ini diambil untuk mencegah korban potensial lainnya jatuh ke dalam jaring penipuan. Satgas juga berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti proses penindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku yang terlibat.

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Masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas keuangan ilegal dari entitas-entitas tersebut diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum setempat. Laporan tersebut akan mempercepat proses penanganan dan pemulihan kerugian jika memungkinkan. Satgas PASTI juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan legalitas investasi di situs resmi OJK dan BKPM sebelum terlibat dalam setiap transaksi keuangan yang menjanjikan imbal hasil tinggi.