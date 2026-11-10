Satgas PASTI Tangkap 16 Entitas Keuangan Ilegal di Indonesia

Satgas PASTI menghentikan 16 entitas penipuan investasi ilegal. Mereka tidak berizin OJK dan BKPM, serta merugikan masyarakat dengan modus deposit dan tugas.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI secara resmi telah menghentikan operasional seratus enam belas entitas yang diduga keras terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Langkah tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang ditimbulkan oleh modus penipuan investasi yang semakin canggih dan menjebak. Hari ini, Selasa, 10 November 2026, Sekretaris Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyampaikan klarifikasi resmi dari Jakarta bahwa seluruh entitas tersebut telah dinonaktifkan dan aksesnya diblokir.

Daftar Lengkap Entitas Penipuan Investasi

Kedelapan belas entitas yang menjadi target penindakan ini meliputi GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, Task 33, Zahra Berkah, Singapore Bhinneka Capital, MAERA, OneTwoMarkets, Brevondale, serta impersonasi Guotai Haitong. Setiap entitas dalam daftar ini telah diidentifikasi secara spesifik karena memiliki karakteristik operasi yang melanggar hukum dan tidak memiliki perizinan resmi dari otoritas Indonesia.

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Penutupan akses terhadap aplikasi dan tautan atau URL terkait kelima belas entitas tersebut telah dilakukan secara simultan untuk mencegah adanya pengguna baru yang terjerat. Satgas PASTI juga mengonfirmasi bahwa langkah pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi pencegahan dini sebelum proses penindakan hukum lebih lanjut dilakukan bersama aparat penegak hukum terkait.

Modus Pengerjaan Tugas dan Skema Deposito

Sepuluh entitas pertama dalam daftar, yang terdiri dari GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33, beroperasi dengan modus penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi. Skema yang mereka gunakan melibatkan pengerjaan tugas digital dan penyetoran deposito, sebuah metode yang menipu korban dengan janji keuntungan pasif yang tidak realistis.

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Hasil klarifikasi dan verifikasi mendalam oleh tim Satgas PASTI mengungkap bahwa kesepuluh entitas ini sama sekali tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Mereka juga tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, serta aplikasi dan situs web yang mereka gunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Jaminan Keuntungan Palsu dan Impersonasi Korporasi

Entitas bernama Zahra Berkah diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit yang menjanjikan keuntungan fantastis hingga delapan puluh persen dalam jangka waktu singkat, yaitu tiga puluh hari. Untuk meyakinkan korbannya, Zahra Berkah secara agresif mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, serta secara sistematik membagikan testimoni palsu dan bukti transfer pencairan keuntungan yang sebenarnya direkayasa.

Verifikasi ketat membuktikan bahwa Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan sama sekali tidak terdaftar atau berizin di OJK. Strategi manipulatif serupa juga diterapkan oleh Singapore Bhinneka Capital atau SBC yang menawarkan investasi perdagangan saham, serta MAERA yang mengklaim memiliki badan hukum sebagai PT MAERA Movie Indonesia namun faktanya tidak terdaftar secara sah.

Pelanggaran Izin Usaha dan Kepalsuan Aset Asing

OneTwoMarkets dan Brevondale juga terbukti melakukan pelanggaran serius dengan menawarkan investasi saham dan aset ekuitas tanpa izin sebagai manajer investasi atau penasihat investasi. Brevondale bahkan melakukan impersonasi dengan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, padahal tidak memiliki izin dari OJK dan kegiatannya tidak sesuai dengan perizinan di BKPM.

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Impersonasi Guotai Haitong menyelesaikan daftar entitas ilegal dengan meniru identitas Guotai Haitong Securities Co Ltd, sebuah perusahaan sekuritas berizin di China, untuk menawarkan pendanaan pada aset properti. Seluruh entitas ini terbukti tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin di OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan platform digital mereka tidak tercatat di Komdigi, menjadikannya target valid untuk penindakan hukum segera.