Satgas PASTI OJK Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal dan Blokir Aplikasinya

Satgas PASTI OJK hentikan 16 entitas investasi ilegal dan blokir aplikasi terkait. Warga dapat melapor ke sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157.

Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penghentian kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran pers pada Selasa (10/11/2026), dengan modus yang beragam mulai dari penyetoran deposit hingga pengerjaan tugas.

Satgas PASTI menyatakan telah menghentikan kegiatan seluruh entitas tersebut dan memblokir akses terhadap aplikasi serta tautan (URL) yang terkait. Langkah ini diambil setelah temuan indikasi penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

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Modus Penipuan Investasi yang Digunakan 16 Entitas

Sepuluh entitas diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Entitas tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Zahra Berkah diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam jangka waktu 30 hari.

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Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit. Modus serupa berbasis deposit menjadi pola yang kerap ditemukan Satgas PASTI pada kasus ini.

MAERA diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Tugas yang diberikan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia.

Penawaran Investasi Instrumen Keuangan dan Aset

Selain itu, terdapat dua entitas dengan modus penawaran investasi pada instrumen keuangan dan aset, yaitu OneTwoMarkets dan Brevondale. OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.

Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Satgas PASTI mencatat kedua entitas ini menawarkan produk di pasar keuangan yang kompleks kepada calon investor.

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Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di Cina.

Tindak Lanjut Satgas PASTI dan Aparat Hukum

Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut terhadap seluruh entitas tersebut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat agar penanganan berjalan lebih cepat.

Masyarakat yang menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal dapat melapor melalui situs web sipasti.ojk.go.id. Laporan juga dapat disampaikan melalui Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081157157157.

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui email, meski alamat email dalam sumber berita ini tidak tercantum lengkap. Warga disarankan memverifikasi legalitas penawaran investasi sebelum menyetorkan dana.