Satgas PASTI Blokir 10 Investasi Ilegal Zahra Berkah hingga OneTwoMarkets

Satuan Tugas PASTI menghentikan 10 entitas investasi ilegal seperti Zahra Berkah dan OneTwoMarkets karena melanggar hukum dan tidak memiliki izin OJK.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) resmi mengumumkan penindakan terhadap puluhan entitas yang terlibat dalam skema investasi ilegal. Hudiyanto sebagai juru bicara Satuan Tugas PASTI mengonfirmasi langkah penghentian kegiatan dan pemblokiran akses aplikasi pada Selasa (10/11/2026) di Jakarta. Tindakan tegas ini menargetkan kementerian, lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik yang memanfaatkan nama baik untuk menipu masyarakat.

Daftar Nama Entitas Investasi Ilegal

Pemerintah mengidentifikasi sepuluh nama spesifik yang terindikasi menipu melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema kerja. Sepuluh entitas tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Hasil verifikasi resmi menunjukkan bahwa kesepuluh nama ini tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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Selain itu, kesepuluh entitas ini juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia atau BKPM. Aplikasi dan situs web yang mereka gunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah pemblokiran akses terhadap aplikasi dan tautan URL terkait dilakukan secara simultan oleh Satgas PASTI untuk mencegah kerugian lebih luas.

Modus Penipuan Skema Deposit Tinggi

Di luar kelompok penyewaan komputasi, Satgas PASTI juga mengungkap modus penipuan yang menjanjikan keuntungan eksponensial dari penyetoran deposit. Entitas bernama Zahra Berkah diduga menawarkan skema dengan janji keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu singkat selama 30 hari. Mereka mengklaim bahwa dana yang dihimpun akan digunakan untuk berbagai usaha nyata seperti penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing, emas, hingga penyaluran pinjaman.

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Zahra Berkah juga mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar resmi di OJK serta membagikan testimoni sukses dan bukti transfer pencairan keuntungan kepada calon korban. Namun, hasil verifikasi ketat membuktikan bahwa entitas ini sama sekali tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Statusnya sebagai entitas berizin dan terdaftar di OJK dinyatakan palsu oleh otoritas terkait.

Klaim Afiliasi Asing dan Teknologi AI

Beberapa entitas lainnya mencoba menyamarkan diri sebagai perusahaan asing berizin dengan mengaitkan diri pada lembaga internasional. Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga menipu melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit. Mereka menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut dalam jaringan mereka.

Hasil verifikasi menyatakan SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan usaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia. Aplikasi dan situs yang digunakan SBC juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, MAERA menawarkan skema penyetoran deposit dengan tugas sederhana seperti menonton film atau membeli hak cipta royalti film.

MAERA mengklaim memiliki badan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia. Klarifikasi resmi menunjukkan klaim tersebut tidak benar karena MAERA tidak memiliki badan hukum, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di BKPM. Satu lagi, OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants yang berizin di Afrika Selatan serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

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OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI untuk menampilkan tokoh publik guna meyakinkan masyarakat bahwa platform mereka aman dan legal. Verifikasi resmi mengonfirmasi bahwa OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Entitas ini juga tidak terdaftar di BKPM dan tidak tercatat sebagai PSE.

Imitasi Logo OJK dan Sekuritas China

Brevondale diduga menjalankan modus investasi saham dengan klaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Mereka berdagang di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Verifikasi membuktikan Brevondale tidak berizin OJK dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin dari BKPM.

Entitas yang menggunakan nama Guotai Haitong juga diidentifikasi menawarkan penipuan investasi melalui pendanaan aset properti. Modus ini merupakan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang berizin di China. Mereka juga menipu dengan mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Satuan Tugas PASTI telah menghentikan seluruh kegiatan dari entitas-entitas yang disebutkan di atas dan memblokir akses digital mereka. Satgas PASTI akan berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan hukum lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat transaksi dengan entitas-entitas ini diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum setempat.