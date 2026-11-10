Satgas PASTI Blokir 10 Aplikasi Investasi Ilegal Beriziah Tinggi

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menghentikan operasional dan memblokir akses sepuluh aplikasi investasi yang menawarkan keuntungan tidak realistis dan berisiko penipuan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) resmi menghentikan kegiatan sepuluh entitas yang diduga menyelenggarakan kegiatan investasi ilegal melalui platform digital. Pengumuman penghapusan akses dan penindakan ini diungkapkan oleh Sekretaris Satgas PASTI, Hudiyanto, dalam keterangannya di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 November 2026.

Langkah Penindakan dan Pemblokiran Akses

Sehubungan dengan hasil verifikasi yang mengonfirmasi tidak adanya izin dan keabsahan hukum, Satgas PASTI telah secara resmi menghentikan seluruh operasional entitas tersebut. Langkah konkret yang diambil mencakup pemblokiran total terhadap akses aplikasi dan tautan atau URL yang digunakan oleh platform-platform investasi ilegal ini untuk beroperasi di Indonesia.

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Selain melakukan pemblokiran teknis, Satgas PASTI berkomitmen untuk berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum. Koordinasi ini bertujuan untuk memproses proses penindakan hukum lebih lanjut terhadap para pelaku dan pemilik platform yang terbukti menipu masyarakat. Hudiyanto secara eksplisit meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan secara finansial untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum setempat. Tindakan pelaporan ini dianggap krusial untuk mempercepat proses penanganan kasus dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.

Konfirmasi Legalitas dan Daftar Entitas Terlarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas PASTI telah membeberkan rincian lengkap mengenai daftar entitas serta pola modus operandi yang mereka gunakan dalam menipu masyarakat. Hasil verifikasi resmi menunjukkan bahwa kesepuluh entitas tersebut sama sekali tidak memiliki badan hukum yang diakui di Indonesia, tidak terdaftar maupun berizin di OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia atau BKPM, serta aplikasi dan situs web mereka tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

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Keseluruhan kesepuluh entitas ini diduga menipu masyarakat melalui penawaran penyewaan komputasi berbasis skema yang menguntungkan namun tidak berdasar hukum. Nama-nama entitas yang masuk dalam daftar hitam tersebut antara lain GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Keabsahan mereka telah dipalsukan untuk menarik minat investor ritel yang mencari imbal hasil tinggi.

Modus Penipuan dengan Janji Keuntungan Ekstrem

Selain modus penyewaan komputasi, beberapa entitas lainnya menggunakan skema penyetoran deposit dengan iming-iming keuntungan yang sangat tidak realistis. Entitas bernama Zahra Berkah, misalnya, diduga menawarkan skema di mana nasabah dijanjikan keuntungan hingga 80 persen hanya dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing, hingga penyaluran pinjaman.

Zahra Berkah bahkan mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar resmi di OJK serta sengaja membagikan testimoni palsu dan bukti transfer pencairan keuntungan untuk meyakinkan calon korban. Namun, hasil verifikasi tegas menyatakan bahwa entitas ini tidak memiliki badan hukum dan tidak berizin di OJK. Demikian pula dengan entitas bernama MAERA yang menawarkan skema penyetoran deposit serta pengerjaan tugas seperti menonton film untuk memperoleh pendapatan harian.

Identitas Palsu dan Risiko Kerugian Investasi

Beberapa entitas lain mencoba mengelabui masyarakat dengan memalsukan identitas dan afiliasi dengan perusahaan atau lembaga resmi internasional. OneTwoMarkets, misalnya, diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Mereka mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants yang berizin di Afrika Selatan serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dengan pengawasan dari Financial Sector Conduct Authority. Klaim ini didukung dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

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Verifikasi resmi membongkar kebohongan tersebut dengan menegaskan bahwa OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum maupun izin dari OJK di Indonesia. Entitas Brevondale juga diduga menjalankan modus serupa dengan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, yang secara ilegal mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selain itu, entitas bernama Singapore Bhinneka Capital diduga menipu melalui skema penyetoran deposit dengan janji keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Masyarakat sangat diminta untuk waspada dan memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan sebelum menyetorkan dana.