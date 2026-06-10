Satgas Pamtas, Kodim, dan Polres Deiyai Bersihkan Kompleks Pendidikan Islam di Waghete

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan совместно Kodim 1703/Deiyai, Polres Deiyai, Satgas Yonif 711/Raksatama, dan warga Waghete melakukan pembersihan dan pengamanan kompleks Yayasan Pesantren Islam yang mencakup SD, SMP, dan Pesantren Ash-Shiddiq di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Aksi ini bertujuan mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan dan keagamaan agar segera kembali beroperasi.

Personel Satgasmar Pamtas Mobile RI-PNG Yonif 2 Marinir Gobang 8 bersama Kodim 1703/Deiyai, Polres Deiyai , Satgas Yonif 711/Raksatama, dan masyarakat melaksanakan kegiatan pembersihan dan pengamanan di kompleks YAPIS (Yayasan Pesantren Islam) yang meliputi SD, SMP, dan Pesantren Ash-Shiddiq di Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah pada Sabtu (06/06/2026).

Tujuan utama kegiatan adalah mempercepat pemulihan lingkungan pendidikan agar segera dapat digunakan kembali oleh siswa, santri, dan tenaga pendidik. Selain pembersihan, aparat keamanan juga bertugas mengamankan lokasi guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan aman dan lancar. Keterlibatan masyarakat setempat dinilai penting untuk memulihkan fasilitas yang selama ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan pembinaan keagamaan.

Upaya ini menjadi bagian dari rangkaian tugas Satgasmar Pamtas Mobile dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah perbatasan, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam mendukung recovered kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Kegiatan Serupa juga telah dilakukan oleh unit-unit TNI lainnya di berbagai wilayah Papua, seperti rehabilitasi gereja, perbaikan genset sekolah, pemeriksaan kesehatan korban kebakaran, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk normalisasi sungai, menandakan komitmen kontinu terhadap pembangunan dan kemanfaatan di tengah masyarakat





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Satgas Pamtas Kodim Deiyai Polres Deiyai Pembersihan Sekolah Pesantren Papua Tengah Pemulihan Pendidikan

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