Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Tangkap Perantara Penyalur Senpi Terkait KKB di Papua

Polisi menangkap perantara penyalur senjata api berinisial YK yang diduga terkait dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Pegunungan. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi di wilayah Yalimo dan Yahukimo yang telah berjalan sejak operasi dimulai pada Maret 2026.

Polisi menangkap seorang perantara penyalur senjata api (senpi) berinisial YK pada Sabtu (6/6). Penangkapan itu dimotori oleh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2026 dan jajaran Polres Sarmi.

Berdasar pendalaman, YK diduga terhubung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan YK berlangsung pukul 13.16 WIT di Kawasan Pasar Sentral Sarmi. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berjalan. Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi yang diduga menyuplai kebutuhan kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo.

Sejak operasi penegakan hukum dimulai pada Maret 2026, personel Satgas Operasi Damai Cartenz sudah menangkap sejumlah pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Satgas Operasi Damai Cartenz sebelumnya juga telah menangkap pentolan KKB Kodap XVI Yahukimo berinisial YB pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok yang dipimpin Simeon Payage.

Pasca penangkapan, YK langsung dibawa ke Kantor Polres Sarmi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti telepon genggam, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah barang pribadi milik tersangka. Berdasarkan data sampai awal Juni 2026, petugas kepolisian sudah menetapkan sedikitnya 12 orang sebagai tersangka dalam perkara jaringan senpi dan amunisi yang terhubung dengan KKB.

Dari rangkaian penindakan, petugas menyita 298 butir amunisi, 4 magazen senapan SS1, 1 pucuk senpi rakitan, serta 6 laras senpi bekas perang dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Satgas berkomitmen menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik sebagai penyedia, perantara, pendana maupun pembeli senjata dan amunisi ilegal. Upaya ini penting untuk memutus rantai pasokan yang berpotensi digunakan dalam berbagai aksi kekerasan.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani menekankan pentingnya lanjutan operasi untuk mengamankan daerah dari ancaman senjata ilegal dan mendukung penegakan hukum di Papua





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Senjata Api KKB Papua Operasi Damai Cartenz Penangkapan

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