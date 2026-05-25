Satgas MBG Provinsi Lampung Tangguhkan 28 Dapur SPPG, Ada Pengaduan, Terkendala Persyaratan

Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung Saipul mengatakan di Provinsi Lampung tercatat ada 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditangguhkan sementara untuk meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Alasan dapur SPPG tersebut ditangguhkan sementara adalah adanya pengaduan masyarakat atas tercemarnya makanan, lalu ada yang terkendala persyaratan standar yang belum dipenuhi seperti belum memiliki atau mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur SPPG yang ditangguhkan sementara dapat mengajukan pendampingan dalam upaya memperbaiki kualitasnya.

Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung Saipul mengatakan di Provinsi Lampung tercatat ada 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditangguhkan sementara untuk meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Alasan dapur SPPG tersebut ditangguhkan sementara adalah adanya pengaduan masyarakat atas tercemarnya makanan, lalu ada yang terkendala persyaratan standar yang belum dipenuhi seperti belum memiliki atau mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur SPPG yang ditangguhkan sementara dapat mengajukan pendampingan dalam upaya memperbaiki kualitasnya. Untuk permasalahan keamanan pangan, ada pendampingan dari tim BPOM, dan untuk IPAL akan ada dari tim dinas kesehatan serta dinas lingkungan hidup.

Secara nasional Badan Gizi Nasional (BGN) masih menangguhkan atau suspend 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah tegas bahwa tidak ada kompromi untuk penyalahgunaan standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam proses evaluasi dan pengetatan standar operasional, BGN mencatat di seluruh Indonesia ada sebanyak 4.581 SPPG yang diberhentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025 hingga saat ini untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis Satgas MBG Dapur SPPG Pengaduan Persyaratan Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tim BPOM Tim Dinas Kesehatan Tim Dinas Lingkungan Hidup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satgas MBG Lampung: 1.158 dapur SPPG Lampung aktif, siap sahkan program gizi masyarakatSatgas MBG Provinsi Lampung, mengumumkan bahwa sebanyak 1.158 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lampung telah beroperasi penyalur sepenuhnya di seluruh wilayah Lampung. Serta diharapkan tidak ada wilayah terlewat dari manfaat Target operasional penuh seluruh dapur SPPG menjadi prioritas untuk memaksimalkan cakupan dan efektivitas program ini.

Read more »

Perkuat Tata Kelola Program MBG, BGN Catat 16.046 SPPG Sudah Kantongi SLHSBGN catat 16.046 SPPG kantongi SLHS sebagai upaya perkuat tata kelola program MBG dan keamanan pangan di Indonesia tahun 2026.

Read more »

Satgas MBG: Banyak SPPG di Lampung terkendala IPAL untuk dapat SLHSSatuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung menyatakan sebanyak 376 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi ...

Read more »

BGN Koordinasi dengan Satgas MBG Polri terkait Penipuan Jual Beli Titik SPPGMaraknya kasus penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).Hal

Read more »