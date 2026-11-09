Satgas Karhutla Temukan 60 Bibit Sawit Ilegal di Tahura Batang Hari

Satgas Karhutla Jambi menggali 60 bibit kelapa sawit ilegal di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, menyusul kebakaran hutan yang memicu penertiban oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Operasi penegakan hukum di kawasan konservasi Kalimantan Tengah kembali mengejutkan publik setelah Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menemukan adanya puluhan bibit kelapa sawit ilegal. Penemuan ini dilakukan oleh petugas di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin yang berlokasi di Senami, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Sebanyak 60 bibit tanaman komoditas perkebunan tersebut ditemukan tersembunyi di dalam kawasan hutan yang dilindungi secara ketat.

Mekanisme Penemuan Pasca Kebakaran Hutan

Keluhan mengenai keberadaan tanaman ilegal ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil investigasi lanjutan setelah terjadinya insiden kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang sama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, menegaskan bahwa temuan puluhan bibit kelapa sawit tersebut baru terungkap secara tuntas setelah proses pembakaran terjadi di area hutan konservasi. Fakta ini menunjukkan bahwa api sering kali digunakan sebagai alat atau siasat awal oleh oknum yang bertujuan untuk membersihkan lahan sebelum melakukan perambahan serius. Petugas lapangan segera melakukan tindakan tegas berupa penertiban fisik dengan mencabut serta memotong bibit-bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi kejadian sebagai langkah preventif pertama.

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Posisi Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum

Billy Akzaiman menjelaskan dengan tegas bahwa penanaman kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Tahura Senami ini sangat diduga kuat merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merambah dan mengalihfungsikan kawasan hutan demi kepentingan pribadi. Tindakan penertiban ini merupakan salah satu langkah tegas yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari untuk menjaga kelestarian ekosistem Tahura Senami agar tidak semakin rusak atau dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga menyatakan bahwa aksi perambahan kawasan hutan konservasi masih kerap terjadi secara berulang, sehingga sangat membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor termasuk dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dan masif di masa yang akan datang.

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Kompetensi Wewenang Satgas dan DLH Lokal

Reaksi terhadap temuan ini berbeda-beda tergantung pada tanggung jawab fungsi masing-masing instansi terkait. Juru bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menyatakan secara eksplisit bahwa pihaknya tidak bisa menanggapi secara mendalam atau memberikan komentar lebih lanjut mengenai soal penanaman bibit sawit di dalam wilayah Tahura tersebut. Johansyah menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup setempat, karena DLH adalah entitas penanggung jawab utama atas pengelolaan dan perlindungan kawasan tersebut. Oleh karena itu, Johansyah menyarankan media dan publik untuk langsung mengonfirmasi informasi teknis kepada pihak yang berwenang, yaitu Satgas Karhutla Kabupaten Batang Hari dan Dinas Lingkungan Hidup lokal, karena tim provinsi hanya fokus pada aspek penanganan api.

Dampak Ekologis dan Status Kawasan Konservasi

Johansyah menambahkan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, status Taman Hutan Raya (Tahura) sama kelasnya dengan Taman Nasional (TN) dalam hal tingkat perlindungan dan fungsinya. Kawasan konservasi ini memiliki fungsi vital yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas perkebunan, yaitu sebagai koleksi tumbuhan dan satwa, pusat penelitian ilmiah, fasilitas pendidikan lingkungan, destinasi wisata alam, serta penyangga kehidupan bagi ekosistem sekitar. Kehadiran bibit kelapa sawit yang ilegal di dalamnya tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu fungsi hidrologis dan ekologis kawasan. Langkah-langkah restorasi dan pengawasan ketat harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Tahura Sultan Thaha Syaifuddin tetap berfungsi optimal sesuai dengan mandat konservasi yang ditetapkan oleh negara.