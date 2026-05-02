Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional Dibentuk, Prioritaskan Keberlanjutan Ekologi

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo. Satgas ini bertujuan mencari sumber pendanaan inovatif untuk mendukung pelestarian Taman Nasional di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat.

Siapa yang memimpin Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional ? Pertanyaan ini menjadi sorotan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pengelolaan Taman Nasional ke depan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat sebagai elemen krusial dalam menjaga ekosistem perlindungan hutan. Beliau menekankan bahwa menjaga Taman Nasional tanpa dukungan masyarakat hampir mustahil, sehingga pengelolaan profesional yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat menjadi prioritas utama. Pendekatan ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka menjadi bagian integral dari upaya pelestarian.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan Taman Nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, namun dengan tetap mengutamakan kelestarian ekologi. Raja Juli Antoni secara tegas menyatakan bahwa prinsip yang diterapkan adalah 'ecology before tourism'. Artinya, prioritas utama dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah menjaga dan melestarikan ekosistem alam, baru kemudian mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan.

Pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional bukanlah untuk mengkomersialkan Taman Nasional kepada pihak swasta, melainkan untuk mencari sumber pendanaan inovatif yang dapat mendukung upaya pelestarian. Satgas ini diharapkan dapat merumuskan strategi pendanaan yang tidak hanya berkelanjutan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Lebih lanjut, Raja menjelaskan bahwa pendekatan yang didorong adalah menjaga dan melestarikan alam, sambil mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat sekitar.

Ekowisata yang dikembangkan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga mereka memiliki insentif untuk turut serta dalam upaya pelestarian. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi alam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Permenhut 6/2026 mengenai aturan perdagangan karbon hutan, sebagai salah satu upaya inovatif dalam pendanaan konservasi.

Ketua Satuan Tugas, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kehadirannya dan timnya bertujuan untuk mendukung kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya terkait pengelolaan Taman Nasional. Beliau menekankan bahwa pembentukan Satgas ini mencerminkan tekad Presiden untuk merevitalisasi dan melestarikan Taman Nasional sebagai aset bangsa Indonesia. Hashim menjelaskan bahwa kehadirannya sebagai ketua satgas bukan mewakili pemerintah, melainkan sebagai representasi dari komitmen seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian.

Pemerintah telah menetapkan 13 Taman Nasional sebagai proyek percontohan atau pilot project untuk kawasan konservasi berkelas dunia. Ke-13 Taman Nasional ini akan menjadi fokus utama dalam penerapan inovasi pengelolaan dan pendanaan. Pengembangan Taman Nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal, untuk mencapai tujuan pelestarian.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional telah diterbitkan pada tanggal 16 April 2026. Susunan kepengurusan Satgas ini terdiri dari Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua bidang Regulasi, dan Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua bidang Investasi. Beberapa Taman Nasional yang menjadi prioritas antara lain Bromo Tengger Semeru, Rinjani, Lorentz (Mountain Ecosystem), Tanjung Puting, Ujung Kulon, Way Kambas (Iconic Species and High Carbon Value)





