Satelit Nusantara 5: Jembatan Pemersatu dan Kedaulatan Teknologi Indonesia

Peluncuran Satelit Nusantara 5 (N5) diproklamasikan sebagai tonggak sejarah bagi Indonesia. N5 dirancang untuk mengatasi kesenjangan digital dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Kehadirannya diyakini akan memicu transformasi digital yang membawa manfaat bagi pendidikan, kesehatan, UMKM, dan akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil.

Menkominfo Meutya Hafid menyatakan bahwa Satelit Nusantara 5 (N5) dirancang untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menurutnya, satelit ini menjadi jembatan penghubung yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia tanpa batas. Meutya menekankan bahwa kecepatan akses internet bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan yang sama bagi semua.

Dengan adanya Satelit N5, anak-anak di Maluku dan Papua akan memiliki akses belajar yang sama dengan anak-anak di Jakarta, pasien di pulau kecil bisa berkonsultasi dengan dokter terbaik, dan UMKM Indonesia dapat bersaing di dunia digital. Inilah wujud nyata dari pemerataan digital yang selama ini digaungkan. Peluncuran Satelit N5 ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang sejak awal menekankan pentingnya kemandirian dan kedaulatan teknologi. Transformasi digital merupakan program strategis agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Dengan kapasitas 160 Gbps, Satelit N5 menjadi satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini akan ditempatkan di slot orbit strategis 113 derajat Bujur Timur atau golden spot yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat konektivitas di kawasan timur Indonesia. Kehadiran Satelit Nusantara 5 diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, UMKM berbasis daring, serta akses hiburan dan informasi bagi masyarakat di pelosok yang selama ini sulit terjangkau. Meutya juga menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan registrasi orbit, sekaligus menjaga kedaulatan nasional dalam pengelolaan satelit ini. Satelit N5 sendiri dimiliki oleh PT Satelit Nusantara Lima (SNL), anak usaha PT Pasifik Satelit Nusantara. Peluncuran satelit N5 merupakan tonggak sejarah baru setelah Palapa A1 pada 1976, Nusantara Satu pada 2019, dan SATRIA-1 pada 2023. Dengan ini, Indonesia menegaskan diri sebagai bukan hanya konsumen, tetapi juga pengelola teknologi satelit yang menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat sekaligus memperkokoh posisi bangsa sebagai pusat konektivitas digital di kawasan Asia Pasifik





suaradotcom / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Satelit Nusantara 5 Satelit Komunikas Digital Gap Kedaulatan Teknologi Transformasi Digital

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

GAC Indonesia Umumkan Harga Resmi Mobil Listrik AION UT untuk Pasar IndonesiaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Harapan pada Presiden Prabowo hingga Koalisi Indonesia Maju VS Koalisi Indonesia MundurMarzuki Darusman menyebut yang harus dilakukan adalah dekartelisasi partai politik.

Baca lebih lajut »

SpaceX Tunda Peluncuran Satelit Nusantara Lima untuk Ketiga KalinyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Bagaimana Satelit “Bertahan” Mengorbit di Angkasa?Bagaimana satelit bisa tetap mengorbit di angkasa? Simak penjelasan ilmiah populer tentang kecepatan orbit, hukum fisika, dan jenis-jenis orbit sateli

Baca lebih lajut »

Menkomdigi: Satelit Nusantara 5 perkuat konektivitas digital nasionalMenteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) memperkuat konektivitas digital nasional, ...

Baca lebih lajut »

Satelit Nusantara Lima Sukses Diluncurkan, Siap Perkuat Internet di IndonesiaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »