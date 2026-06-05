Sate Klopo: Ragam Nikmat Daging Kelapa Bakar di Surabaya

Sate klopo, hidangan khas Surabaya yang dibalut kelapa parut berbumbu sebelum dibakar, menjadi favorit warga dan wisatawan. Tujuh tempat legendaris menampilkan varian rasa dan daging: sapi, ayam, jeroan, dan lebih. Pelajari daftar lengkap 7 spot, tempat, menu unggulan, dan cerita keistimewaan. Ide makan siang dan malam di Surabaya yang tak boleh lewatkan.

Surabaya , yang sering disebut surganya kuliner Jawa Timur, memang dikenal dengan cita rasa gurih, pedas, dan penuh rempah. Di antara jajaran makanan khas, satu hidangan yang menjadi pusat perhatian para pecinta kuliner adalah sate klopo .

Sate ini unik karena setiap tusuk daging dibaluri partikel kelapa parut berbumbu sebelum dibakar, menciptakan perpaduan aroma asap bakar dan gurihnya kelapa sangrai yang tak dapat ditandingi oleh sate biasa. Berbagai warung di kota ini berani menawarkan varian sate klopo, mulai dari daging sapi, ayam, hingga jeroan, sehingga pilihan tergantung selera dan keinginan mencicipi rasa autentik. Salah satu ikon tertua adalah Sate Kelopo Ondomohen Bu Asih.

Tempat berlokasi di Jalan Walikota Mustajab, warung ini telah lama menjadi rujukan bagi wisatawan dan penduduk lokal. Para pelanggan selalu menemukan konsistensi rasa: daging empuk, kelapa terbalut dengan bumbu kacang gurih manis khas Jawa Timur, dan sentuhan asap yang maskulin. Sate Mand, dengan potongan dadu tebal, juga menjadi favorit, khususnya bagi mereka yang menyukai daging yang lebih besar dan bumbu yang memanjakan lidah.

Selain itu, Sate Kelopo Tiara di Tambaksari dikenal karena porsi besar dan rasa yang konsisten, sedangkan Warung Sate Mak Tumi di Genteng memikat dengan keaslian rasa tradisional. Tidak ketinggalan Sate Klopo Patua, tempat favorit waktu pagi, yang menyajikan sate hangat dan lezat dengan harga terjangkau. Keunikan sate klopo bukan hanya pada cara penyajiannya, tetapi juga pada pasangan masakan yang memanjakan lidah seperti lontong, gulai, dan minuman tradisional.

Suasana di setiap warung biasanya sederhana namun penuh kehidupan, menyesuaikan dengan waktu buka-lama malam hingga pagi hari. Keberlanjutan rasa dan aroma yang kuat membuat sate klopo menjadi pilihan utama bagi siapa saja, baik wisatawan maupun warga lokal, untuk menikmati makanan siang dan malam di Surabaya. Berikut adalah daftar lengkap spot sate klopo paling legendaris, lengkap dengan detail alamat, menu unggulan, dan cerita singkat sejarahnya, yang dirangkum untuk menambah referensi kuliner Anda saat berada di kota Pahlawan.





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