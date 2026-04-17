Sassuolo Taklukkan Como 2-1 Berkat Gol Volpato dan Nzola

Sassuolo berhasil meraih kemenangan penting 2-1 atas Como 1907 dalam lanjutan Serie A berkat gol-gol dari Cristian Volpato dan M'Bala Nzola. Como sempat memperkecil kedudukan melalui Nico Paz, namun pertahanan Sassuolo yang solid berhasil menahan gempuran tim tamu hingga akhir laga.

Sassuolo berhasil mengamankan tiga poin krusial dengan kemenangan 2-1 atas Como 1907 pada pertandingan pekan ke-33 Serie A musim 2025/26. Duel yang berlangsung di Mapei Stadium pada Sabtu dini hari WIB ini menyaksikan kedua tim menampilkan permainan yang menarik, namun Sassuolo tampil lebih klinis dalam memanfaatkan peluang.

Gol pembuka keunggulan Sassuolo dicetak oleh Cristian Volpato pada menit ke-42. Berawal dari sebuah serangan balik cepat yang dieksekusi dengan apik, Volpato berhasil melepaskan tendangan lob melewati jangkauan kiper Como, Jean Butez. Keunggulan tuan rumah semakin dipertegas hanya dua menit berselang. Kembali melalui skema serangan balik yang efektif, M'Bala Nzola berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 sebelum babak pertama usai.

Namun, Como 1907 tidak tinggal diam dan berhasil memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Nico Paz mencatatkan namanya di papan skor melalui sebuah sundulan, membuat skor sementara menjadi 2-1 dan memberikan harapan bagi tim tamu di babak kedua.

Memasuki paruh kedua pertandingan, Como 1907 meningkatkan intensitas serangan mereka demi mencari gol penyeimbang. Mereka berusaha menguasai bola lebih banyak dan menciptakan sejumlah peluang. Akan tetapi, pertahanan Sassuolo yang digalang dengan disiplin terbukti tangguh. Para pemain belakang Sassuolo tampil solid, menggagalkan setiap upaya Como untuk menyamakan kedudukan. Jay Idzes, bek tengah Sassuolo, menunjukkan performa impresif di lini belakang. Ia menjadi tembok pertahanan yang kokoh dengan mencatatkan lima sapuan bola, dua blok tembakan krusial, serta memenangkan empat dari lima duel perebutan bola yang dijalaninya. Keberadaan Idzes di lini pertahanan memberikan rasa aman bagi timnya.

Susunan pemain kedua tim dalam pertandingan ini adalah sebagai berikut: Untuk Sassuolo: Stefano Turati; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic, Woyo Coulibaly; Ismael Kone, Nemanja Matic, Kristian Thorstvedt; Cristian Volpato, M'Bala Nzola, Armand Lauriente.

Untuk Como 1907: Jean Butez; Alberto Moreno, Marx Kempf, Jacobo Ramon, Ivan Smolcic; Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret; Martin Baturina, Nico Paz, Assene Diao; Alvaro Morata.

Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang signifikan bagi Sassuolo dalam persaingan Serie A, sementara Como 1907 harus segera bangkit dari kekalahan ini dan memperbaiki performa mereka di sisa musim. Dengan hasil ini, Como 1907 tetap tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Serie A dengan raihan 58 poin, seperti yang dilaporkan oleh laman resmi Serie A.





