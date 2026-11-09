Sassuolo Pecat Aquilani dan Rekrut D'Aversa Amidali Rekor Buruk di Serie A

Sassuolo memecat Alberto Aquilani setelah lima kekalahan beruntun dan menunjuk Roberto D'Aversa sebagai pelatih baru guna menghindari degradasi dari Serie A musim 2026/2027.

Klub sepak bola Serie A, Sassuolo, secara resmi memecat Alberto Aquilani dari posisi pelatih kepala pada Senin tanggal 8 November 2026. Keputusan strategis ini diambil oleh manajemen Neroverdi di tengah kondisi tim yang sedang mengalami penurunan performa drastis.

Pengumuman resmi tersebut dirilis melalui situs web klub pada tanggal 9 November 2026. Sassuolo menyatakan bahwa mereka telah berpisah dengan Aquilani beserta seluruh staf kepelatihannya demi memperbaiki nasib tim di kompetisi.

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Mekanisme Pecatnya Pelatih Kepala

Alasan utama pemecatan ini adalah adanya lima kekalahan beruntun yang dialami Sassuolo dalam rangkaian pertandingan Liga Italia musim 2026/2027. Kegagalan beruntun ini menjadi titik akhir bagi masa jabatan Aquilani yang dinilai tidak mampu mengembalikan stabilitas tim.

Katalisator utama keputusian manajemen adalah kekalahan telak dengan skor 0-3 dari rival berat, AS Roma. Hasil buruk tersebut semakin memperburuk catatan statistik kepelatihan Aquilani selama satu musim penuh di kasta tertinggi Italia.

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Secara keseluruhan, Aquilani hanya mampu mencatatkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan tujuh kekalahan di semua kompetisi resmi, termasuk Liga Italia dan Piala Italia. Rasio kekalahan yang tinggi ini membuat posisi pelatihnya tidak dapat dipertahankan lebih lama.

Posisi Pemain dan Stakeholder

Klub Sassuolo saat ini diperkuat oleh pemain kunci bernama Jay Idzes yang juga menjabat sebagai kapten timnas Indonesia. Kehadiran pemain bertalenta ini diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi pelatih baru nantinya.

Aquilani sebenarnya ditunjuk oleh manajemen pada musim panas tahun lalu untuk menggantikan Fabio Grosso. Ia mendapatkan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga bulan Juni tahun 2028, menunjukkan kepercayaan penuh awal dari pemegang saham klub.

Masa awal Aquilani sebenarnya promising dengan kemenangan berkesan melawan Juventus dengan skor 3-2 pada tanggal 13 September. Setelah kemenangan tersebut, tim hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan AC Milan sebelum mengalami kemunduran signifikan.

Pengalaman kepelatihan Aquilani di Serie A ini merupakan yang pertama kali dalam kariernya sebagai pelatih utama di liga elit Italia. Sebelumnya, ia pernah menangani Pisa, Catanzaro di Serie B, serta akademi muda Fiorentina tanpa mencapai tingkat kesuksesan yang sama.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Menyusul pemecatan Aquilani, kabar tak terduga beredar bahwa Roberto D'Aversa telah menyetujui untuk mengambil alih kursi kepelatihan Sassuolo. Proses transisi kepelatihan ini diharapkan dapat segera berjalan untuk mengisi kekosongan teknis.

Tim Neroverdi kini berada dalam posisi genting yang membutuhkan sosok pelatih berpengalaman untuk segera memperbaiki performa. Prioritas utama adalah menghindari ancaman degradasi dari Serie A yang kian mengintai di bagian bawah klasemen.

Mengambil D'Aversa sebagai pengganti dinilai sebagai langkah korektif yang tepat untuk menyelamatkan musim yang hampir punah. Harapannya, perubahan taktik dan strategi baru dapat mengembalikan semangat juang para pemain.

Sassuolo akan segera menjalani sesi latihan dengan pelatih baru untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan krusial berikutnya. Fokus tim dialihkan sepenuhnya dari pemulihan mental pasca kekalahan menuju persiapan strategi menghadapi lawan-lawan berikutnya.

Para pendukung dan analuis sepak bola Italia kini menantikan debut resmi Roberto D'Aversa di bangku cadangan Sassuolo. Langkah ini menjadi taruhan terakhir klub untuk memastikan kelangsungan hidup di Serie A musim ini.