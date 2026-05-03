Sassuolo Kejutkan Milan dengan Kemenangan 2-0 di Serie A

Sassuolo berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 2-0 dalam pertandingan Serie A yang berlangsung di MAPEI Stadium. Gol-gol dari Domenico Berardi dan Armand Lauriente memastikan kemenangan tuan rumah, yang bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-24 setelah Fikayo Tomori menerima kartu merah.

Pertandingan Serie A yang berlangsung di MAPEI Stadium, Reggio Emilia, pada Minggu malam WIB, 3 Mei 2026, menyaksikan kemenangan mengejutkan Sassuolo atas AC Milan dengan skor 2-0.

Kemenangan ini semakin terasa manis bagi tuan rumah karena mereka harus bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-24, setelah bek Milan, Fikayo Tomori, menerima kartu merah. Sassuolo menunjukkan performa yang sangat solid dan efektif sepanjang pertandingan, sementara Milan tampak kesulitan mengatasi tekanan dan kurangnya pemain di lapangan. Sassuolo langsung memberikan kejutan di awal laga dengan gol cepat dari Domenico Berardi pada menit keenam.

Gol tersebut lahir dari sebuah kerja sama tim yang terorganisir dengan baik, diakhiri dengan sepakan akurat Berardi yang tak mampu dihentikan oleh penjaga gawang Milan, Mike Maignan. Setelah gol tersebut, Sassuolo terus menekan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. M’Bala Nzola nyaris menggandakan keunggulan, namun Maignan tampil sigap dengan penyelamatan krusialnya. Namun, momentum pertandingan berubah drastis pada menit ke-24 ketika Tomori diusir keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap Armand Lauriente dan menerima kartu kuning kedua.

Keputusan wasit ini memberikan keuntungan besar bagi Sassuolo dan semakin menyulitkan Milan untuk bangkit. Babak kedua dimulai dengan skenario yang mirip dengan babak pertama. Sassuolo kembali mencetak gol cepat, kali ini melalui Armand Lauriente pada menit ke-47, memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Milan mencoba merespons dengan memasukkan pemain-pemain kunci seperti Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, dan Santiago Gimenez.

Namun, bermain dengan sepuluh pemain membuat Milan kesulitan untuk menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya. Loftus-Cheek sempat mencoba menerobos pertahanan Sassuolo pada menit ke-77 dan terjatuh di kotak penalti, tetapi wasit menganggapnya sebagai simulasi (diving) dan memberinya kartu kuning. Hingga peluit akhir berbunyi, Milan gagal mencetak gol balasan dan harus mengakui kekalahan 0-2. Hasil ini membuat Milan tetap berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 67 poin dari 25 pertandingan, sementara Sassuolo naik ke posisi ke-9 dengan 49 poin.

Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Sassuolo mampu bermain sangat baik, bahkan ketika menghadapi tim besar seperti AC Milan, dan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di Serie A. Susunan pemain yang diturunkan oleh kedua tim juga menjadi sorotan. Sassuolo tampil dengan formasi 4-3-3 yang solid, dengan Stefano Turati di bawah mistar gawang dan lini belakang yang diperkuat oleh Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic, dan Ulisses Garcia.

Lini tengah dikendalikan oleh Ismael Kone, Nemanja Matic, dan Kristian Thorstvedt, sementara lini depan diisi oleh Domenico Berardi, M’Bala Nzola, dan Armand Lauriente. Di sisi lain, AC Milan mengandalkan formasi 3-5-2 dengan Mike Maignan sebagai penjaga gawang dan lini belakang yang terdiri dari Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic. Lini tengah diisi oleh Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Ardon Jashari, Adrien Rabiot, dan Pervis Estupinan, sementara lini depan diisi oleh Christopher Nkunku dan Rafael Leao.

Perubahan taktik dan strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih juga menjadi faktor penting dalam jalannya pertandingan. Sassuolo berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan baik dan bermain sangat disiplin, sementara Milan kesulitan untuk menemukan celah dalam pertahanan Sassuolo dan gagal memanfaatkan peluang yang ada





