Sarwendah Desain Kamar Tidur Anak-Anak di Rumah Barunya dengan Desain Modern

Sarwendah mendesain kamar tidur anak-anak di rumah barunya dengan desain modern yang elegan. Area kamar tidur anak dimulai dari sebuah ruang perantara yang menghubungkan zona umum dengan koridor menuju kamar tidur anak-anak.

Sarwendah mendesain kamar tidur anak-anak di rumah barunya dengan desain modern yang elegan. Area kamar tidur anak dimulai dari sebuah ruang perantara yang menghubungkan zona umum dengan koridor menuju kamar tidur anak-anak .

Di ruangan ini, terdapat meja panjang berwarna putih yang dikelilingi oleh deretan kursi tinggi yang terbuat dari kain lembut. Tempat ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi berkumpul santai atau sekadar menikmati camilan sebelum mereka masuk ke kamar masing-masing. Lorong penghubung kamar memiliki desain interior yang menarik, menciptakan suasana hotel yang nyaman dan elegan. Setibanya di dalam, pengunjung akan segera melewati sebuah koridor yang panjang, dirancang menyerupai lorong hotel.

Dinding koridor ini dicat dengan warna putih bersih, menciptakan kesan luas dan rapi sepanjang jalan menuju kamar anak. Di sisi kiri lorong, terdapat lemari tanam tanpa pintu yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang sering digunakan sehari-hari. Di bagian atas koridor, terdapat instalasi pencahayaan buatan yang melengkung mengikuti jalur lorong. Lampu-lampu tersebut menampilkan gambar pemandangan langit biru dengan gumpalan awan putih, seolah-olah pengunjung berjalan di bawah langit terbuka.

Kamar pertama yang terlihat di sepanjang koridor adalah kamar milik Thania Putri Onsu, anak perempuan bungsu. Ruangan ini cukup luas dan dirancang khusus agar anak balita dapat bergerak dengan leluasa. Di salah satu dindingnya, terdapat lukisan dinding berbentuk pelangi dengan gradasi warna pastel yang lembut, menciptakan suasana ceria. Tempat tidur diletakkan di tengah ruangan dan menghadap langsung ke jendela besar di ujung kamar.

Kasur yang digunakan berwarna ungu muda dan dilengkapi dengan jajaran bantal pelindung di sekelilingnya untuk menjamin keamanan saat tidur. Area bermain di dalam kamar Thania dirancang agar terintegrasi dengan struktur tempat tidur, sehingga dapat menghemat ruang gerak. Di sisi kanan kasur, terdapat fasilitas permainan panjat dinding mini yang dilengkapi dengan pijakan batu buatan berwarna-warni. Fasilitas ini dirancang dengan ketinggian yang aman untuk anak kecil dan berfungsi untuk melatih motorik kasar anak sejak usia dini





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Sarwendah Kamar Tidur Anak-Anak Desain Modern Rumah Barunya

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