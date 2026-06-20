Sarwendah Bantah Kabar Kerugian Rp20 Miliar, Fokus pada Anak

Kuasa hukum Sarwendah membantah laporan kerugian Rp20 miliar, menekankan bahwa anak-anak menjadi prioritas utama kliennya di tengah persoalan dengan Ruben Onsu.

Pada tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, kabar beredar bahwa Sarwendah mengalami kerugian hingga Rp20 miliar akibat persoalan dengan Ruben Onsu . Informasi tersebut langsung dibantah oleh kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu .

Menurut Chris, kabar tersebut tidak sesuai fakta karena tidak ada perhitungan resmi yang mencatat kerugian sebesar itu. Ia menekankan bahwa Sarwendah tidak pernah memfokuskan persoalan materi sebagai hal utama. Kekayaan yang paling berharga bagi Sarwendah adalah ketiga anaknya, yang menjadi prioritas utama meski dalam kondisi stres. Chris juga menambahkan bahwa meskipun beberapa kerja sama bisnis memiliki tendensi untuk dihentikan sementara demi menyelesaikan masalah ini, masih banyak mitra bisnis yang tetap berjalan dengan baik dan tidak menghadapi kendala





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Sarwendah Ruben Onsu Kerugian Chris Sam Siwu Anak

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