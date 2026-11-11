Sarita Habiskan Rp1 Miliar untuk Operasi Plastik di Bangkok

Mantan istri Faisal Harris, Sarita, menghabiskan dana lebih dari Rp1 miliar untuk facelift dan revisi hidung di Mekong Hospital, Bangkok.

Sarita, mantan istri dari Faisal Harris, telah menyelesaikan serangkaian prosedur bedah plastik komprehensif di Bangkok, Thailand. Mantan presenter ini mengungkapkan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan penampilannya melebihi Rp1 miliar. Langkah ini diambil untuk memperbaiki hasil operasi sebelumnya dan menyesuaikan penampilan dengan keinginan pribadi.

Rincian Prosedur Bedah Plastik

Prosedur yang dijalani oleh Sarita mencakup facelift, neck lift, revisi hidung atau rhinoplasty, serta penurunan garis rambut. Ia memilih Mekong Hospital sebagai lokasi tindakan medis tersebut. Dalam program Pagi Pagi Ambyar Trans TV pada Rabu, 11 November, ia menjelaskan detail dari setiap langkah perawatan yang dilakukan selama masa pemulihan.

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Salah satu fokus utama adalah revisi hidung menggunakan tulang iga. Sarita merasa tidak puas dengan hasil operasi tahun 2021 karena bentuk hidungnya terlihat terlalu maskulin. Ia menginginkan perubahan ke arah bentuk yang lebih feminin sesuai dengan identitas dirinya saat ini.

Dukungan Keluarga dan Strategi Diskon

Keputusan untuk menjalani berbagai prosedur ini mendapat dukungan penuh dari anak-anaknya. Mereka menyarankan agar sang ibu melakukan facelift dan neck lift karena melihat kondisi kulit wajah yang mulai mengendur dan alis yang turun. Anjuran langsung dari keluarga menjadi pemicu penting bagi Sarita untuk segera bertindak.

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Sarita juga didampingi oleh sahabatnya, Novita, selama proses pemulihan. Keduanya meminta pihak rumah sakit untuk menempatkan mereka di kamar yang sama. Karena mengambil banyak prosedur sekaligus, Sarita mendapatkan potongan harga dari rumah sakit, meskipun jumlah pengeluaran tetap mencapai miliaran rupiah.

Masa Pulih dan Dampak Finansial

Proses pemulihan berlangsung selama tiga hari di rumah sakit dan total 12 hari berada di Bangkok. Sarita menyatakan kepuasan tinggi terhadap hasil akhir operasi. Namun, ia bercanda mengenai kondisi finansialnya setelah mengeluarkan uang sebesar itu untuk membiayai perawatan kesehatan dan kecantikan tersebut.