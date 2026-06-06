Sari Yuliati Menjabat Pertama Sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957

Sari Yuliati terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026-2031, menargetkan peningkatan peran perempuan dalam politik dan dukungan penuh kepada kepemimpinan Bahlil Lahadalia serta pemerintahan Prabowo Subianto.

Sari Yuliati , yang dikenal dengan kerudung hitamnya, berhasil meraih posisi tertinggi dalam PPK Kosgoro 1957 setelah terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Besar V yang diselenggarakan pada tanggal enam Juni dua ribu dua puluh enam di Hotel Merlynn Park, Jakarta.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar, Sari menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 untuk periode dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu tiga puluh satu. Kemenangan ini menandai langkah penting bagi organisasi PPK Kosgoro 1957 dalam memperkuat peran wanita di ranah politik, khususnya menjelang Pemilu dua ribu dua puluh sembilan yang akan datang.

Sari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui program kaderisasi yang menargetkan minimal tiga puluh persen anggota perempuan, serta mengintegrasikan skema rekrutmen kader Kosgoro ke dalam jaringan partai Golkar. Ia juga menambahkan bahwa organisasi harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, memperluas jaringan sosial, serta menjadi sarana solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas





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Sari Yuliati PPK Kosgoro 1957 Kaderisasi Perempuan Golkar Pemilu 2029

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