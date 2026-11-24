SARGA.CO dan JAAN Domestic menandatangani kerja sama di Bogor untuk mendukung perawatan kesehatan dan medis bagi 15 ekor kuda rescue selama satu tahun penuh melalui inisiatif SARGA FOR TOMORROW.

Kemitraan strategis antara SARGA.CO dan JAAN Domestic resmi terlaksana di Bogor pada Selasa, 24 November 2026. Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Shelter JAAN Domestic. Langkah ini menandai komitmen nyata kedua belah pihak dalam meningkatkan standar kesejahteraan hewan di Indonesia.

Mekanisme Dukungan Medis dan Perawatan Kuda

SARGA.CO berkomitmen penuh untuk menanggung biaya medis, obat-obatan, serta perawatan intensif selama jangka waktu satu tahun. Dukungan finansial ini secara khusus dialokasikan untuk 15 ekor kuda hasil penyelamatan yang saat ini ditampung di fasilitas JAAN Domestic. Target utama program ini adalah memastikan kelangsungan hidup dan kenyamanan hewan-hewan tersebut pasca pensiun.

Also read ASEAN Perkuat Kolaborasi Mineral Strategis, MIND ID Siap Integrasi

Kuda-kuda yang menjadi penerima manfaat ini mayoritas adalah mantan kuda delman. Mereka masuk dalam kategori pensiun dikarenakan faktor usia lanjut yang tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Selain itu, kondisi fisik mereka juga menurun drastis sehingga tidak layak untuk terus beraktivitas. Sebagian besar dari kelompok kuda ini juga memiliki riwayat luka fisik serta trauma psikologis yang serius.

Pendapat Direksi dan Visi Keberlanjutan

Nugdha Achadie selaku Direktur Utama SARGA.CO menegaskan bahwa pertumbuhan industri olahraga dan hiburan harus sejalan dengan tanggung jawab sosial. Menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya fokus pada keuntungan komersial tanpa mempedulikan makhluk hidup dalam ekosistemnya. Perhatian terhadap kesejahteraan kuda seharusnya tidak berhenti hanya saat hewan tersebut masih aktif bertanding atau bekerja.

Advertisement

Inisiatif ini merupakan pilar utama dari SARGA FOR TOMORROW, sebuah platform sosial dan keberlanjutan yang dikembangkan oleh SARGA.CO. Melalui platform tersebut, perusahaan berupaya memperluas kontribusi positiknya melampaui batas industri hiburan. SARGA.CO ingin memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, serta kesejahteraan hewan. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku industri lainnya.

Perspektif JAAN Domestic dan Program Peduli

Karin Helga Franken, Founder dan CEO JAAN Domestic, menyambut hangat komitmen jangka panjang dari SARGA.CO. Organisasinya telah memiliki pengalaman panjang dalam perlindungan hewan di Indonesia melalui Program Peduli Kuda Pekerja sejak tahun 2009. Fokus kerja mereka tidak hanya pada penyelamatan, tetapi juga pendampingan bagi pemilik kuda dan kusir.

Karina mengungkapkan bahwa banyak kuda hasil selamatkan masih menderita masalah kesehatan akibat kehidupan berat di masa lalu. Kondisi ini memerlukan perawatan medis, pengobatan rutin, serta pemeliharaan jangka panjang yang intensif. Dukungan finansial dari SARGA.CO memungkinkan JAAN Domestic untuk memberikan standar perawatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kuda-kuda rescue mereka.