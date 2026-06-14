Sara Wijayanto Akui Cerita Lila Momen Penelusuran Tak Terlupakan, Kini Diangkat ke Layar Lebar

Film Cerita Lila diangkat dari penelusuran Sara Wijayanto dan tim dalam Diary Misteri Sara di YouTube. Konten ini viral setelah mendulang 11 jutaan views.

Film Cerita Lila diangkat dari penelusuran Sara Wijayanto dan tim dalam Diary Misteri Sara di YouTube. Konten ini viral setelah mendulang 11 jutaan views. Film ini diangkat dari penelusuran Sara Wijayanto dan tim dalam konten Diary Misteri Sara di kanal YouTube.

Konten ini viral lantaran mendulang 11 jutaan. Kini, penelusuran di Bogor, Jawa Barat, itu dialihwahkan ke layar lebar dan siap menghantui bioskop mulai 18 Juni 2026. Dalam karya sineas Bobby Prasetyo, Lutesha sebagai Tari, ibu satu anak, Nia (Myesha Lin), yang tengah menggugat cerai suami. Tari menyambung hidup sebagai agen properti.

Suatu hari, ia ditugasi menjual rumah tua. Apes, rusun tempat Tari dan Nia tinggal terbakar. Mau tak mau, ibu dan anak ini tinggal di rumah tua tersebut untuk sementara. Sejak tinggal di rumah itu, Nia mengaku punya teman baru, bernama Lila (Firzanah Alya).

Kepada Showbiz di Epicentrum XXI Jakarta Selatan, 12 Juni 2026, Lutesha menggambarkan, Tari menggugat cerai karena suami tepergok selingkuh. Sejak itu, hidupnya sengsara dan masalah tak henti mendera. Tari lagi memperebutkan hak asuh, ditambah lagi dia harus menjual rumahnya Rahma, diganggu Rahma dan gangguan lainnya. Dari karakter aku, yang paling susah yaitu eskalasi emosi, dari bawah sampai klimaks.

Meski berat, Lutesha berhasil mengeksekusi adegan ini dengan brilian. Adegan lain yang menguras mental, saat mencoba gantung diri pakai kain. Air mukanya tampak depresif dan air mata berlinang. Tergambar jelas beban hidup di wajah Lutesha. Kini, film ini siap menghantui bioskop





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