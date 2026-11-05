SAR Tanjungpinang Temukan Jasad Dinar Korban Tabrakan KM Kawal Jaya 9

Tim SAR Tanjungpinang menemukan jasad Dinar, ABK KM Kawal Jaya 9, yang hilang sejak tubrukan dengan kapal kargo di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Dinar, seorang anak buah kapal berusia 51 tahun, di perairan utara Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Kamis, 5 November 2026. Penemuan ini dilakukan di sekitar perairan Pulau Nikoi, Desa Teluk Bakau, setelah proses pencarian yang intensif selama satu minggu penuh. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat insiden tubrukan yang melibatkan KM Kawal Jaya 9 dengan sebuah kapal kargo Singapura.

Rincian Penemuan dan Lokasi Jasad Dinar

Jasad korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis pagi pukul 08:35 WIB di perairan Pulau Nikoi. Fazzli, Kepala Kantor SAR Tanjungpinang, mengonfirmasi bahwa operasi pencarian yang telah berlangsung selama tujuh hari berhasil menemukan lokasi jasad Dinar. Setelah dievakuasi dari perairan, jenazah segera dibawa ke Puskesmas Kawal untuk menjalani proses pemrosesan lebih lanjut oleh pihak berwenang dan keluarga.

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Dinar merupakan warga Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Ia bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pada KM Kawal Jaya 9. Insiden tragis ini bermula dari tubrukan yang terjadi pada Jumat dini hari, 30 Oktober 2026, di perairan utara Bintan. Kapal ferri penumpang KM Kawal Jaya 9 yang membawa 14 orang mengalami tabrakan dengan kapal kargo berbendera Singapura.

Proses Evakuasi dan Tanggapan Kantor SAR Tanjungpinang

Fazzli menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban Dinar atas kehilangan yang dialami. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian, termasuk TNI, Polri, instansi maritim, serta nelayan lokal. Kerja keras dan sinergitas seluruh pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan penemuan jasad korban pada hari ketujuh operasi.

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Menurut keterangan resmi, evakuasi jenazah dilakukan dengan prosedur standar yang melibatkan peralatan darurat dan dukungan masyarakat sekitar. Proses pengangkutan jenazah dari lokasi perairan ke darat dilakukan dengan cepat untuk memastikan ketertiban dan penghormatan kepada almarhum. Seluruh anggota tim SAR yang terlibat dalam pencarian kini siap kembali ke kesatuan masing-masing.

Status Operasi SAR dan Dampak bagi Korban Tubrukan

Operasi SAR untuk kasus kecelakaan KM Kawal Jaya 9 dinyatakan selesai setelah jasad Dinar ditemukan. Fazzli mengumumkan bahwa operasi tersebut akan diusulkan untuk ditutup resmi. Seluruh elemen yang berpartisipasi dalam pencarian akan dikembalikan ke unit asal mereka dengan ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama pencarian berlangsung.

Kronologi insiden menunjukkan bahwa Dinar dilaporkan hilang setelah ia melompat ke laut saat kapal sedang mengalami tubrukan. Kapal KM Kawal Jaya 9 saat itu membawa total 14 orang penumpang dan awak kapal. Kecelakaan ini menjadi sorotan utama di wilayah perairan Kabupaten Bintan dan menjadi fokus pencarian selama lebih dari seminggu. Penemuan jasad menandai akhir dari pencarian intensif yang melibatkan berbagai kekuatan gabungan.