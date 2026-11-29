Kisah unik sapi liar di Pulau Amsterdam yang berkembang biak dari lima ekor menjadi dua ribu, memicu konflik ekosistem dan studi genetik mendalam pada 2024.

Kawanan sapi liar yang mendiami Pulau Amsterdam, sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia, resmi dimusnahkan seluruhnya pada tahun 2010. Keputusan drastis ini diambil oleh otoritas konservasi demi menyelamatkan kelestarian ekosistem daratan yang terancam oleh populasi hewan yang berkembang biak secara liar selama lebih dari satu abad. Awalnya, hanya ada lima ekor sapi yang dibawa ke pulau tersebut pada tahun 1871 oleh seorang peternak asal Pulau Réunion.

Sejarah Populasi Sapi di Pulau Amsterdam

Pulau Amsterdam memiliki luas sebesar 55 kilometer persegi dan terletak sekitar 4.440 kilometer di tenggara Madagaskar. Wilayah ini secara administratif masuk dalam kawasan Daratan Selatan dan Antartika Prancis. Pada tahun 1871, peternak dari Pulau Réunion memindahkan lima ekor sapi ke pulau ini dengan niat awal yang sederhana. Tanpa adanya campur tangan, pengawasan, atau predator alami dari manusia, kawanan sapi tersebut mulai berkembang biak dengan sangat cepat di lingkungan yang terisolasi.

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Populasi mereka tumbuh secara eksponensial hingga mencapai titik puncak tertinggi yang tercatat sebanyak 2.000 ekor pada tahun 1952. Puncak populasi serupa juga teramati kembali pada tahun 1988. Namun, pertumbuhan yang pesat ini tidak selalu stabil, karena pada tahun 1953 jumlah sapi sempat merosot tajam akibat serangan wabah penyakit menular yang diduga kuat sebagai paratuberkulosis. Meskipun sempat mengalami penurunan, sisa populasi berhasil pulih dan kembali mengancam keseimbangan alam pulau tersebut.

Dampak Ekologis dan Tindakan Pengendalian

Bebuludaknya populasi sapi liar di Pulau Amsterdam menciptakan ancaman serius bagi kelestarian spesies endemik asli yang hidup di habitat tersebut. Sapi-sapi ini memakan vegetasi lokal yang menjadi sumber makanan utama bagi burung-burung langka, termasuk albatros Amsterdam yang hanya ditemukan di pulau ini. Karena tekanan ekologis yang semakin meningkat, otoritas setempat akhirnya turun tangan untuk mengendalikan jumlah populasi sejak tahun 1988 demi memulihkan ekosistem daratan Pulau Amsterdam.

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Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah mencakup pemusnahan bertahap yang dilakukan pada tahun 1988 dan kembali pada tahun 1993. Selain pemburuan terstruktur, pihak berwenang juga memasang pagar pelindung khusus untuk melindungi sarang dan habitat albatros Amsterdam dari gangguan sapi yang berkeliaran. Meskipun upaya pengendalian tersebut dilakukan secara bertahap selama beberapa dekade, populasi sapi tidak kunjung hilang sepenuhnya dan tetap menjadi masalah persisten bagi para konservasionis.

Keputusan final dan paling tegas akhirnya diambil pada tahun 2010 untuk memusnahkan seluruh kawanan sapi yang tersisa. Tindakan eliminasi total ini dianggap sebagai satu-satunya cara efektif untuk menghentikan kerusakan habitat dan memberikan kesempatan bagi spesies endemik pulau untuk pulih dari tekanan pemangsaan tumbuhan oleh sapi liar selama lebih dari seratus tahun keberadaan mereka.

Temuan Genetik dari Studi Mathieu Gautier

Sebuah studi genom yang diterbitkan pada bulan Juni 2024 melalui laman Earth.com berhasil mengungkap misteri biologis di balik kemampuan kawanan kecil tersebut bertahan dan berkembang biak secara masif di alam liar. Tim peneliti yang dipimpin oleh Mathieu Gautier dari Centre for Biology and Management of Populations di Montpellier, Prancis, melakukan analisis mendalam terhadap materi genetik dari 18 sampel sapi. Sampel-sampel ini terdiri atas 12 sampel yang diambil pada tahun 1992 dan 6 sampel yang diambil pada tahun 2006.

Hasil analisis menunjukkan tingkat perkawinan sedarah atau inbreeding yang ekstrem, dengan rata-rata sebesar 33%. Angka inbreeding ini tercatat konsisten di kisaran 32,6 persen pada tahun 1992 dan 32,9 persen pada tahun 2006. Komposisi garis keturunan genetik sapi menunjukkan bahwa sebanyak 73,1 persen berasal dari kelompok sapi Eropa atau European taurine, sementara 26,9 persen sisanya merupakan keturunan sapi zebu dari kawasan Samudra Hindia.

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Pada akhir abad ke-19, kawanan ini sempat mengalami penyempitan genetik yang sangat ekstrem. Jumlah efektif populasi yang mewariskan gen ke generasi berikutnya diperkirakan hanya berkisar empat, delapan ekor. Menariknya, meskipun perkawinan sedarah terjadi dalam level yang sangat tinggi, keragaman genetik sapi-sapi ini hanya mengalami penurunan moderat. Peneliti juga tidak menemukan bukti kuat adanya seleksi alam yang menyingkirkan mutasi genetik berbahaya pada kawanan tersebut selama periode isolasi panjang.

Kesimpulan Ilmiah dan Implikasi Konservasi

Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kunci kesuksesan sapi-sapi ini bertahan hidup dan beradaptasi terletak pada bekal kemampuan adaptasi fisik yang diwariskan oleh nenek moyang sapi Eropa mereka. Dengan kata lain, kondisi iklim di Pulau Amsterdam bukanlah rintangan berat bagi fisik mereka, memungkinkan mereka untuk prosper di tengah keterbatasan sumber daya. Temuan ini membuktikan bahwa kelompok hewan yang awalnya berjumlah sangat minim sekalipun mampu meledak populasinya di wilayah terisolasi jika tidak ada tekanan predasi alami.

Kemunculan populasi liar berdaya tahan tinggi semacam ini kerap memicu dilema besar bagi upaya konservasi satwa asli di habitat terpencil. Keberhasilan biologis sapi di Pulau Amsterdam harus dibayar mahal dengan pengorbanan spesies endemik seperti albatros Amsterdam. Kasus ini menjadi studi kasus penting bagi para ahli ekologi dalam memahami batas toleransi ekosistem pulau kecil terhadap introduksi spesies invasif, serta kompleksitas keputusan manajerial yang harus diambil untuk menyeimbangkan kesehatan lingkungan jangka panjang.