Sapi Kurban Terperosok ke Got di Johar Baru, Evakuasi Dramatis Bersama Damkar

Seekor sapi kurban berbobot 370 kilogram di Johar Baru, Jakarta Pusat, terperosok ke dalam saluran air saat hendak disembelih pada Hari Raya Iduladha. Proses evakuasi melibatkan warga dan petugas damkar berlangsung dramatis. Sapi berhasil diangkat dan diistirahatkan sebelum akhirnya disembelih.

Momen pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Indonesia diwarnai kejadian unik yang mengundang perhatian warga. Di kawasan Johar Baru , Jakarta Pusat, seekor sapi kurban berbobot 370 kilogram mengalami insiden tak terduga saat hendak disembelih pada Rabu pagi, 27 Mei 2026.

Sapi tersebut berusaha melarikan diri dari lokasi penyembelihan, namun nahasnya ia justru terperosok ke dalam lubang saluran air atau got yang berada di dekat tempat kejadian. Kejadian ini sontak membuat panitia kurban dan warga sekitar panik, karena sapi yang besar itu tersangkut dan tidak bisa keluar dengan mudah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan memerlukan kerja sama antara warga dan petugas pemadam kebakaran atau damkar. Selama berjam-jam, berbagai upaya dilakukan untuk mengeluarkan sapi tersebut dari dalam got yang sempit.

Badan sapi yang hampir memenuhi lubang membuat proses pengangkatan menjadi sangat sulit. Warga yang penasaran berdatangan untuk menyaksikan langsung proses evakuasi, menambah riuh suasana di lokasi. Beberapa orang terlihat berusaha mengikatkan tali pada tubuh sapi, sementara yang lain mendorong dari belakang. Setelah perjuangan panjang dengan peralatan seadanya dan bantuan dari damkar, sapi akhirnya berhasil diangkat keluar dari got.

Panitia kurban yang bernama Hakim menceritakan bahwa sapi tersebut sebelumnya sudah dalam posisi hendak dijatuhkan untuk disembelih, tetapi kakinya masuk ke dalam got. Akibatnya, sapi menjadi mengamuk dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam saluran air. Tim damkar yang datang kemudian membantu proses evakuasi dengan alat-alat khusus. Meskipun sempat mengalami stres, sapi tersebut tidak langsung disembelih setelah berhasil dievakuasi.

Hakim menjelaskan bahwa sapi diistirahatkan terlebih dahulu untuk memulihkan tenaganya. Setelah dirasa cukup tenang dan kuat, barulah sapi tersebut disembelih sebagai hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Johar Baru dan sekitarnya. Banyak yang menganggapnya sebagai pengalaman lucu namun juga menegangkan.

Beberapa warga mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka dan membagikannya di media sosial. Insiden ini juga mengingatkan pentingnya memeriksa kondisi lingkungan sekitar sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban, terutama di area yang memiliki saluran air terbuka. Panitia kurban berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dan mereka akan lebih berhati-hati dalam mempersiapkan lokasi pemotongan. Di sisi lain, petugas damkar mengapresiasi kerja sama warga yang sigap membantu proses evakuasi.

Mereka juga mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap potensi bahaya saat menangani hewan besar seperti sapi. Sementara itu, suasana Iduladha di Masjid Istiqlal berlangsung khidmat. Usai salat Id, pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada hari Kamis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan kurban di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut berjalan lancar tanpa insiden berarti.

Panitia kurban telah menyiapkan tempat khusus yang aman dan nyaman bagi hewan kurban, sehingga risiko kejadian seperti di Johar Baru dapat diminimalkan. Peristiwa sapi masuk got ini menjadi salah satu cerita unik di Hari Raya Kurban tahun ini. Meskipun sempat menghebohkan, semua berakhir dengan baik dan daging kurban tetap dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kelancaran ibadah kurban





