Sanwoo Manfaatkan KRISTA InterFOOD 2026 Ekspansi Bisnis Pendingin Komersial

Sanwoo berpartisipasi dalam pameran KRISTA InterFOOD 2026 di Tangerang untuk memperkenalkan solusi pendinginan komersial guna mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional.

Pertumbuhan signifikan di sektor industri makanan dan minuman Indonesia membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis peralatan pendingin komersial. Perusahaan teknologi pendingin Sanwoo memanfaatkan momentum ini dengan berpartisipasi aktif dalam pameran KRISTA InterFOOD 2026. Pameran bergengsi tersebut diselenggarakan di lokasi eksklusif Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di kawasan PIK 2, Tangerang.

Kronologi Pameran dan Tujuan Sanwoo

Kegiatan pameran KRISTA InterFOOD 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat hari, tepatnya mulai tanggal 4 hingga 7 November 2026. Kehadiran Sanwoo dalam ajang ini bertujuan strategis untuk memperluas jaringan bisnis di kalangan pelaku usaha makanan dan minuman. Perusahaan juga menggunakan panggung ini untuk memperkenalkan berbagai solusi pendinginan komersial terbaru yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan operasional para pebisnis.

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Peran Kritis Teknologi Penyimpanan Produk

Tofan selaku Direktur Pemasaran Sanwoo menegaskan bahwa perkembangan industri makanan dan minuman secara langsung meningkatkan permintaan terhadap teknologi penyimpanan canggih. Ia menjelaskan bahwa peralatan pendingin komersial memegang peran vital dalam menunjang seluruh kegiatan operasional bisnis modern. Mulai dari proses penyimpanan bahan baku mentah hingga tahap penyajian produk akhir kepada konsumen, teknologi ini menjadi kunci kelancaran kerja.

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Strategi Efisiensi dan Kualitas Produk

Dalam keterangan resminya yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 9 November 2026, Tofan menyoroti bagaimana pertumbuhan industri lokal menciptakan peluang luas bagi pasokan peralatan pendingin. Ia menekankan bahwa pemilihan teknologi pendinginan yang tepat dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kualitas produk secara konsisten. Selain itu, teknologi ini juga terbukti meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang melalui manajemen suhu yang optimal.

Dampak Nyata bagi Pelaku Usaha

Sanwoo melihat bahwa solusi pendinginan memiliki fungsi penting dalam mendukung stabilitas operasional bisnis sehari-hari. Kemampuan untuk menjaga kualitas produk tetap prima selama penyimpanan menjadi nilai tambah utama yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan penataan produk dengan lebih terstruktur dan higienis.