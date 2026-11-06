Santiago Pena Mundur Pasca Runtuhnya Bank Ueno dan Krisis Keuangan Paraguay

Presiden Paraguay Santiago Pena mengundurkan diri menyusul kolapsnya Bank Ueno yang memblokir akses dana jutaan nasabah. Simak kronologi krisis, tuduhan konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap ekonomi Paraguay.

Presiden Paraguay Santiago Pena secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Kamis waktu setempat, menandai berakhirnya kepemimpinannya akibat runtuhnya Bank Ueno. Keputusan ini diambil di tengah kemarahan publik yang meluas setelah bank digital tersebut kolaps dan memblokir akses jutaan warga terhadap tabungan mereka. Kepemilikan saham masa lalu Pena di Grupo Vazquez, konglomerasi bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan bank tersebut, menjadi pemicu utama krisis kepercayaan dan tekanan politik yang tak tertahankan.

Mekanisme Keruntuhan Bank Ueno

Bank Ueno mengalami kehancuran setelah otoritas regulator menetapkan bahwa institusi tersebut melanggar ketentuan batas minimum solvabilitas. Bank sentral Paraguay kemudian melakukan intervensi langsung dengan menempatkan Ueno dalam status resolusi, sebuah tingkat di bawah likuidasi langsung. Langkah ini memicu krisis likuiditas yang menyebabkan jutaan nasabah untuk sementara waktu tidak dapat mengakses rekening mereka secara digital maupun fisik.

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Berawal sebagai perusahaan fintech lokal berskala kecil yang diluncurkan pada tahun 2021, Ueno berkembang pesat menjadi bank menengah. Hingga bulan Juni, perusahaan tersebut menyatakan memiliki sekitar 3 juta nasabah di negara dengan populasi 6,5 juta jiwa. Selain itu, Ueno mengelola dana publik sekitar US$850 juta, yang mencakup dana dari lembaga negara dan badan yang terkait dengan dana pensiun, menjadikannya salah satu kisah sukses finansial paling menonjol di Paraguay sebelum keruntuhannya.

Tuduhan Konflik Kepentingan dan Oposisi

Presiden Pena menghadapi sorotan politik yang intens karena keterkaitan bisnisnya di masa lalu dengan Grupo Vazquez, yang dipimpin oleh Miguel Vazquez Villasanti. Pena menyatakan bahwa ia sempat menjadi pemegang saham Grupo Vazquez hingga Maret 2025, saat ia menjual seluruh kepemilikan sahamnya. Namun, para anggota parlemen dari pihak oposisi menuduh Pena terlibat dalam konflik kepentingan, penyalahgunaan dana pensiun, serta melakukan upaya menutup-nutupi masalah tersebut di tingkat kelembagaan.

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Pihak Ueno secara tegas menyatakan bahwa Pena tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan bank tersebut, baik sebagai pemegang saham maupun investor. Di sisi lain, Pena berulang kali menepis anggapan mengenai adanya hubungan yang tidak patut dan menyebut kontroversi ini sebagai eskalasi politik dari masalah yang awalnya bersifat regulasi. Ia berpendapat bahwa persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur pengadilan, meskipun situasi politik saat itu semakin tidak stabil.

Investigasi Kejaksaan dan Penangkapan Eksekutif

Situasi hukum memburuk ketika pihak kejaksaan menyatakan bahwa Pena termasuk salah satu pihak yang diselidiki terkait kegagalan bank tersebut. Meskipun ia belum dipanggil untuk dimintai keterangan secara resmi, tekanan hukum semakin meningkat seiring dengan perkembangan penyelidikan. Pelepasan berita ini terjadi hanya beberapa menit sebelum lawmakers memutuskan untuk memulai prosedur impeachment terhadap Pena di Asuncion pada tanggal 5 November 2026.

Bukan hanya Presiden, tekanan hukum juga menargetkan jajaran manajemen tertinggi bank digital tersebut. Pekan ini, jaksa telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap delapan eksekutif Ueno. Langkah ini menunjukkan bahwa otoritas hukum berniat menindak tegas para pelaku kunci yang diduga berperan dalam praktik pemberian pinjaman yang bermasalah dan pelanggaran regulasi perbankan yang berujung pada kolapsnya institusi tersebut.

Dampak Sistemik dan Mundurnya Kepala Bank Sentral

Krisis ini juga menyoroti kegagalan pengawasan regulator terhadap ekspansi pesat Ueno. Kepala bank sentral negara itu, Carlos Carvallo, sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan bank digital tersebut. Hal ini memicu tuduhan adanya konflik kepentingan internal, meskipun institusi bank sentral membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa Carvallo telah menarik diri dari semua pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Ueno. Despite hal itu, tekanan publik memaksa Carvallo mengundurkan diri dari bank sentral pada hari Selasa setelah bank sentral menempatkan Ueno dalam status resolusi.

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Bank sentral menyatakan sedang berupaya mengalihkan rekening nasabah Ueno ke lembaga keuangan lain untuk menstabilkan situasi. Proses ini sempat membebani sistem perbankan secara keseluruhan dan menyebabkan gangguan pada sejumlah aplikasi perbankan nasional. Hingga saat ini, nasabah masih belum dapat mengakses rekening mereka di Ueno, dan beberapa warga bahkan mendatangi kantor cabang Ueno secara langsung untuk mencoba mengakses dana simpanan mereka dalam kondisi yang sangat frustasi.