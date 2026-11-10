Santi Mina Diminta Bersiap Jalani Hukuman Penjara 4 Tahun atas Kasus Pelecehan Seksual

Pengadilan Almeria beri tim pembela Santi Mina waktu sepuluh hari untuk berargumen soal pelaksanaan vonis empat tahun penjara.

Pengadilan Almeria di Spanyol meminta tim pembela mantan pemain Celta Vigo, Santi Mina, untuk mengajukan argumen terkait pelaksanaan putusan dalam waktu sepuluh hari. Menurut laporan media, para hakim juga meminta pria tersebut bersiap menjalani hukuman penjara dalam beberapa hari mendatang atas tuduhan pelecehan seksual. Nama Santi Mina sebelumnya juga ramai dikaitkan dengan laga-laga terakhir Lionel Messi bersama Barcelona.

Santi Mina akan dipenjara selama empat tahun atas pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2017. Putusan tersebut telah diputuskan secara final oleh Mahkamah Agung, sehingga proses pelaksanaan hukuman kini berjalan di Pengadilan Almeria.

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Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Santi Mina

Pengadilan Almeria memberi kesempatan kepada perwakilan hukum Santi Mina untuk mengajukan dalil-dalil terkait pelaksanaan hukumannya dalam dokumen yang sama. Ruang ini diberikan sebelum langkah berikutnya diambil oleh pengadilan.

Karena hukuman yang dijatuhkan melebihi dua tahun penjara, penangguhan biasa tidak dimungkinkan. Setelah prosedur tanggapan ini selesai, langkah hukum berikutnya adalah mengeluarkan perintah agar pemain tersebut secara sukarela masuk ke penjara pilihannya.

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Pengadilan Almeria juga meminta pesepak bola asal Galicia itu memberikan tanggapan mengenai sejauh mana kepatuhannya terhadap larangan mendekati korban dalam jarak kurang dari 500 meter. Larangan yang sama juga mencakup larangan menghubungi korban dengan cara apa pun selama dua belas tahun.

Posisi Pengadilan, Kejaksaan, dan Pihak Korban

Pengadilan Almeria secara tegas menegur Santi Mina dan memperingatkannya bahwa ia dapat melakukan tindak pidana pelanggaran putusan jika tidak mematuhi pembatasan tersebut. Peringatan ini menjadi bagian penting dari keputusan pengadilan terkait kepatuhan terhadap perintah yang sudah ditetapkan.

Keputusan pengadilan juga memberikan kesempatan kepada Kejaksaan untuk menyampaikan sikapnya mengenai cara pembayaran ganti rugi perdata sebesar 25 ribu euro. Ganti rugi tersebut dibebankan kepada Santi Mina sebagai kompensasi atas kerugian moral yang dialami korban.

Di sisi lain, tim hukum korban sebelumnya mengajukan banding dan menuntut Santi Mina dipenjara delapan tahun. Mahkamah Agung menolak permintaan itu dengan pertimbangan bahwa uraian pengadilan tingkat pertama tidak menjelaskan adanya penggunaan kekerasan secara paksa oleh Santi Mina untuk memaksa korban.

Dasar Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Ini

Mahkamah Agung menolak sepenuhnya dua puluh sembilan alasan banding dari pihak pembela. Pengadilan tertinggi tersebut menyatakan bahwa terdakwa memanfaatkan ruang yang sempit dan asing bagi korban, serta menutupi satu-satunya jalan keluar ketika korban berada dalam keadaan syok.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan adanya serangan mendadak pertama, yang dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya persetujuan. Serangan kedua disebut dilakukan meskipun tidak ada persetujuan dari korban. Para hakim juga menolak adanya bentuk kesalahan apa pun terkait kehendak korban.

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Keputusan tersebut mencatat bahwa korban mengalami kecemasan berat dan gejala depresi yang terkait dengan peristiwa itu. Kehidupan sehari-harinya terdampak secara signifikan, dan korban menderita gangguan stres pascatrauma kronis.

Dalam kasus ini, Santi Mina diketahui menghentikan perbuatannya ketika korban memintanya berhenti. Meski demikian, para hakim menilai fakta tersebut tidak membuktikan bahwa korban telah menyetujui sebelumnya atau bahwa terdakwa mengira korban menyetujuinya.

Latar Belakang Santi Mina dan Kaitannya dengan Messi

Nama Santi Mina dikaitkan dengan berakhirnya perjalanan Lionel Messi bersama Barcelona. Messi menjalani laga terakhirnya dengan seragam Barcelona pada 16 Mei 2021 melawan Celta Vigo di Liga Spanyol, dan laga itu berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan bagi tuan rumah.

Dalam pertandingan pekan ke-37 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona tumbang 1-2 dari tamunya Celta Vigo. Menurut laporan tersebut, Messi mencetak gol pembuka pada menit ke-28, sementara Santi Mina menyamakan kedudukan 10 menit kemudian dan menambahkan gol kedua pada menit ke-89. Hasil itu membuyarkan impian Barcelona meraih gelar Liga untuk musim kedua secara beruntun.

Santi Mina juga pernah membela berbagai timnas Spanyol mulai dari kelompok usia muda hingga timnas U-21. Ia tidak pernah mengenakan seragam timnas senior Spanyol.