SanQua Gelar Kompetisi Basket Piala Walikota di Festival Tepi Pantai 2026 Surabaya

SanQua menjadi Official Hydration Partner Festival Tepi Pantai 2026 di Surabaya, menggelar kompetisi basket 3x3 Piala Walikota yang diikuti 83 tim, serta berbagai aktivitas seru lainnya.

SanQua, merek air mineral asli Indonesia, sukses menggelar kompetisi basket 3x3 bertajuk SanQua 3x3 Piala Walikota dalam rangkaian Festival Tepi Pantai 2026 yang berlangsung di THP Kenjeran, Surabaya , bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733.

Festival sportainment ini memadukan berbagai kompetisi olahraga, kuliner, musik live, DJ, stand up comedy, karaoke, serta aktivitas seru seperti berkuda di tepi pantai dan games komunitas, yang dapat dinikmati secara gratis dari pukul 08.00 hingga 22.00 WIB. Sebagai Official Hydration Partner, SanQua hadir dengan empat booth interaktif yang menyediakan berbagai aktivasi menarik dan banyak hadiah, termasuk Dance Challenge yang memperebutkan uang tunai dan gratis SanQua selama satu bulan.

Kompetisi basket 3x3 ini menjadi magnet utama bagi para pecinta olahraga muda Surabaya, dengan total 83 tim telah mendaftar untuk memperebutkan Piala Walikota. Direktur SanQua Grup, Simon Hartanto, menyampaikan kebanggaannya atas antusiasme tinggi yang terlihat selama festival berlangsung. Ia menegaskan bahwa SanQua berkomitmen untuk memajukan basket Surabaya, mengingat Jawa Timur dikenal sebagai provinsi dengan prestasi gemilang di bidang olahraga, terutama basket.

Tahun lalu, festival ini berhasil menarik lebih dari 60 ribu pengunjung, dan Simon yakin tahun ini jumlahnya akan melampaui ekspektasi. SanQua, yang telah 30 tahun hadir di Indonesia, mendukung hidrasi keluarga Surabaya dengan kandungan mineral alami esensial yang membantu kesegaran harian. Simon juga menambahkan, kehadiran SanQua dalam festival ini merupakan bentuk dukungan terhadap budaya dan sportivitas warga Surabaya yang aktif dan energik. Dengan berbagai aktivitas luar ruangan yang dinamis, festival ini memberikan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung.

Jangan lewatkan kesempatan untuk datang, berolahraga, menikmati kuliner, dan merasakan semangat Kota Pahlawan di tepi pantai. SanQua mengajak semua untuk tetap terhidrasi dan bersenang-senang dalam setiap momen. Selain kompetisi basket, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik dari band-band lokal, penampilan DJ terkenal, serta sesi stand up comedy yang menghibur. Area kuliner menyajikan berbagai hidangan khas Surabaya dan Nusantara, sementara arena bermain anak dan aktivitas berkuda menambah keseruan keluarga.

Festival Tepi Pantai 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan masyarakat Surabaya. SanQua berharap dapat terus menjadi bagian dari gaya hidup aktif warga Surabaya, mendukung setiap aktivitas yang mempesona dan dinamis. Dengan slogan Cukup SanQua aja, merek ini mengajak masyarakat untuk selalu memilih hidrasi yang tepat demi kesehatan dan kesegaran optimal





